Международный аэропорт "Рига" вошел в пятерку лучших аэропортов Европы для получения награды в номинации "Доступность среды аэропортов" Международного Совета аэропортов (Airport Council International, ACI) и Европейского Форума для людей с инвалидностью (European Disability Forum). Подобная награда присваивается аэропортам с высоким качеством культуры обслуживания пассажиров с особыми нуждами.

Награды в номинации "Доступность среды аэропортов" были вручены в среду, 14 июня, на Генеральной ассамблее Международного Совета аэропортов (ACI) в Париже. Вместе с международным аэропортом "Рига" на получение этой награды были номинированы аэропорты Стокгольма, Дублина, Копенгагена и Ларнаки.

Награда в номинации "Доступность среды аэропортов" присваивается уже второй год, и на нее могут претендовать аэропорты, в которых вводятся услуги и развита инфраструктура для предоставления помощи пассажирам с особыми нуждами и ограничениями передвижения (Person with Reduced Mobility — PRM). И для того, чтобы аэропорт мог претендовать на такую награду, в нем должна быть полностью введена Регула ЕС 1107/2006, в которой определено, какую помощь людям с особыми нуждами должны обеспечивать аэропорт и авиакомпания и подчеркивается, что такая помощь предоставляется бесплатно.

В описании награды говорится: ""Доступность" в контексте данной награды означает не только возможности физического доступа для людей в инвалидных колясках, но и для любого пассажира с особыми нуждами или ограничениями передвижения. Это включает в себя как доступность терминала и другой инфраструктуры, так и информационную поддержку и коммуникацию — особые указатели, заявки на полеты, помощь при регистрации и контроле безопасности и другие мероприятия".

Заявки аэропортов на получение награды оценивало специальное жюри, в составе которого есть и люди с особыми нуждами, которые регулярно путешествуют.

"Если вы пассажир с ограничениями передвижения, то у вас такие же возможности насладиться полетом на воздушном судне, как и у любого другого пассажира. В аэропорту "Рига" каждого пассажира с ограничениями передвижения встречают как особого человека, с почетом и уважением предлагая ему специально предназначенные для него услуги, без дискриминации и с учетом его желания быть максимально самостоятельным человеком. Мы испытываем радость и гордость от того, что проделанная нами работа с целью помочь путешественникам с особыми нуждами, получила высокую оценку и на международном уровне", — подчеркивает председатель правления аэропорта "Рига" Илона Лице.

Международный Совет аэропортов — международная организация, объединяющая аэропорты всего мира. Совет создан в 1991 году и представляет интересы аэропортов, разрабатывает и совершенствует стандарты деятельности, политику и рекомендуемую практику аэропортов и обеспечивает обучение для специалистов авиационной отрасли с целью улучшения качества работы и повышения безопасности аэропортов.

Европейский Форум для людей с инвалидностью — международная негосударственная организация, представляющая интересы более 80 млн европейцев с особыми нуждами и объединяющая организации людей с особыми нуждами со всей Европы. Организация была основана в 1996 году с целью вносить на рассмотрение новые правовые акты и находить новые способы, как представлять и защищать права человека с особыми нуждами во всех политических сферах.

Международный аэропорт "Рига" — крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии. Из аэропорта "Рига" в зимний сезон можно отправиться в более чем 60, а в летний сезон — в почти 90 пунктов назначения, что обеспечивают 20 авиакомпаний. В 2016 году аэропорт "Рига" обслужил более 5,4 млн пассажиров — почти 45% от общего числа пассажиров в странах Балтии.