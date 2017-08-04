Сегодня, 14 июня, в Париже на Генеральной ассамблее Международного Совета аэропортов в торжественной обстановке был подписан договор о присвоении Учебному центру международного аэропорта "Рига" прав официального представительства Учебного центра Международного Совета аэропортов. Вместе с тем международный аэропорт "Рига" стал одним из четырех официальных Учебных центров Международного Совета аэропортов в Европе.

Уже сейчас Учебный центр международного аэропорта "Рига" является местом проведения обучения Международного Совета аэропортов, и здесь регулярно проходят международные курсы. И после получения официального статуса такие обучения будут проходить еще чаще, при этом у аэропорта "Рига" будет право участвовать в составлении учебных планов, будет возможность совершенствовать содержание обучения и предлагать новые направления деятельности.

"Присвоение официального статуса Учебного центра Международного Совета аэропортов — высшая профессиональная оценка, которая свидетельствует о квалификации Учебного центра аэропорта "Рига" и его возможностях организовывать международное обучение высокого уровня. Для строго регулируемой и находящейся в непрерывном развитии авиационной отрасли организация обучения такого уровня — это не только огромный престиж, но и высокая ответственность", — отмечает председатель правления международного аэропорта "Рига" Илона Лице

Международный Совет аэропортов — международная организация, объединяющая аэропорты всего мира. Совет создан в 1991 году и представляет интересы аэропортов, разрабатывает и совершенствует стандарты деятельности, политику и рекомендуемую практику аэропортов и обеспечивает обучение для специалистов авиационной отрасли с целью улучшения качества работы и повышения безопасности аэропортов.

"Глобальное обучение" Международного Совета аэропортов ("ACI Global Training") является ведущим всемирным поставщиком образования для авиационной отрасли, предлагающим аккредитованные учебные программы высокого уровня по вопросам менеджмента, операционного управления и безопасности аэропортов. В учебных центрах Международного Совета аэропортов с целью углубления знаний в соответствии с международными требованиями и со стандартами Европейского Союза и повышения квалификации пополняют свои знания профессионалы авиационной отрасли со всего мира.

Международный аэропорт "Рига" — крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии. Из аэропорта "Рига" в зимний сезон можно отправиться в более чем 60, а в летний сезон — в почти 90 пунктов назначения, что обеспечивают 20 авиакомпаний. В 2016 году аэропорт "Рига" обслужил более 5,4 млн пассажиров — почти 45% от общего числа пассажиров в странах Балтии.