Для обеспечения безопасности пассажиров и уменьшения риска терроризма в аэропортах во всем мире за последние десять лет были введены более жесткие условия безопасности пассажиров и контроля багажа.

В то же время, исследование Международной ассоциации воздушного транспорта свидетельствует о том, что самый длительный период времени, который пассажиры готовы провести в очереди для прохождения контроля безопасности, составляет всего 10 минут. Среднее время ожидания в очереди на пункте прохождения контроля безопасности в международном аэропорту "Рига" в прошлом году составляло 8,5 минут. Однако, прогнозируя повышение числа перелетов и вместе с тем увеличение количества пассажиров, аэропорт планирует мероприятия, которые помогут предотвратить рост очередей: во второй половине марта в аэропорту началa работать расширенная зона контроля безопасности с девятью линиями прохождения контроля безопасности.

Бенгальским огням и средствам для снятия лака для ногтей в ручной клади не место

Уже десять лет действуют установленные Европейским Союзом правила авиабезопасности, запрещающие перевозить пассажирам в ручной клади потенциально опасные предметы и ограничивающие объем перевозимой в ручной клади жидкости. К тому же, эти правила требуют размещать их в отдельных полиэтиленовых пакетах, во время прохождения контроля безопасности необходимо снимать верхнюю одежду и выкладывать из ручной клади электронные предметы. Несмотря на это, многие пассажиры до сих пор не информированы об этих условиях, забывают их или не знакомятся с последними требованиями. Представители аэропорта сообщают, что каждый год из международного аэропорта "Рига" вывозят примерно 200 контейнеров с "не прошедшими" контроль безопасности предметами.





Нередко в ручных кладях пассажиров находят весьма странные предметы — у путешественников конфискуют моторные пилы, игрушечные пистолеты, разное боевое оружие, стеки и ножи, а также моторные масла и краски. Самые интересные из этих предметов попадают в Учебный центр аэропорта "Рига" в котором также хранится, например, средневековый цеп — это металлическое ядро с шипами на короткой цепи. Однако чаще всего у путешественников отнимают острые предметы — ножи, ножницы, расчески с острыми зубчиками, спицы для вязания, а также так называемые зажигалки "с синими пламенем". Дамы нередко "попадаются" на попытке перевоза средств для снятия лака для ногтей, содержащих ацетон, а туристы — любители природы забывают, что в ручной клади нельзя перевозить аэрозоли от насекомых.



Во время Рождественских праздников многие пассажиры переживают неприятные моменты, узнав, что ни в ручной клади, ни в багаже не разрешено перевозить такой, на первый взгляд, безобидный предмет, как бенгальские огни. Однако так оно и есть, так как этот светящийся предмет, создающий радость, c точки зрения безопасности считается пиротехникой, поэтому его перевозка в самолетах запрещена.

Научные открытия США и судебные решения способствуют использованию более действенных сканеров



В свою очередь, в Соединенных Штатах Америки отношение к использованию сканеров и досмотров аэропортах весьма противоречивое. В период времени с 2008 по 2013 год были использованы сканеры всего тела, рентгеновые лучи которых сотрудникам аэропортов позволяли видеть путешественников практически голыми. По причине возмущения групп населения и судебного решения с 2013 года эти сканеры были заменены на волновые сканеры, которые показывают наиболее подозрительные места и вещи.



Сотрудники отделений безопасности аэропортов США подчеркивают, что новые сканеры обеспечивают дополнительный уровень безопасности для используемых до сих пор металлодетекторов, систем определения взрывчатых веществ и сторожевых собак.



Например, металлодетектор не обнаружил бы керамический нож, и у него нет особого запаха, который мог бы почувствовать сторожевой пес, однако новые сканеры обнаруживают такие предметы. Использование сканеров поддержал и суд, но в обществе до сих пор не утихают дискуссии о нарушении личного пространства человека и факторах риска для здоровья, которые могли бы вызвать сканеры. Правительство и сотрудники отделений контроля безопасности аэропортов эти упреки отвергают.

