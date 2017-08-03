Учитывая местоположение стран Балтии и постоянное развитие авиакомпаний в регионе, авиатуризм с каждым годом становится все популярнее — в 2016 году количество пассажиров в аэропортах стран Балтии, по сравнению с предыдущим годом, выросло на 6,7%, и, в общей сложности, все аэропорты обслужили 12,2 млн пассажиров.

Среди этих аэропортов Рига остается бессменным лидером, обслужившим почти 45% от общего количества пассажиров или более 5,4 млн человек. Рига также заметно превосходит по количеству полетов ближайшие аэропорты — за год в Риге обслуживают около 68 тысяч полетов, в то время как в Таллинне и Вильнюсе — по 40 тысяч.







Пятикратный прирост количества пассажиров с 2004 года





За последние 12 лет количество обслуженных пассажиров в аэропорту "Рига" увеличилось боле чем в пять раз — если в 2004 году аэропорт обслужил немногим более 1 миллиона человек, то в 2016 году число обслуженных пассажиров превысило 5,4 млн человек. B первой половине текущего года количество пассажиров превысило 2,7 миллиона человек.



19 апреля 2017 года аэропорт "Рига" встретил шестидесяти миллионного пассажира со времени своего основания. Им оказался шведский ученый Курт Алмквист, который прибыл в Латвию из Стокгольма рейсом латвийской авиакомпании airBaltic. Если развитие аэропорта продолжится так же стремительно, как до сих пор, прогнозируется, что за неполные 10 лет количество пассажиров достигнет сто миллионов.



Проанализировав ситуацию в регионе в целом можно сделать вывод, что количество пассажиров постепенно растет и в аэропортах Вильнюса и Таллинна. Количество пассажиров в Вильнюсе с 2007 года возросло в 1,9 раз, в свою очередь, в Таллинне — на 25%.







Пункты назначения — рекордсмены аэропорта: Нью-Йорк и Лиепая







Предоставленная информация о самых популярных пунктах назначения аэропорта "Рига" свидетельствует о том, что в 2016 году наибольшее количество человек отправилось в Лондон, Москву и Осло, к тому же, интересно, что значительно увеличилось количество пассажиров, пунктом назначения которых являлась Москва, что связано с повышением числа транзитных пассажиров на 87%. В свою очередь, самыми популярными странами, в которые отправились пассажиры из аэропорта "Рига" стали Германия, Великобритания и Россия.



Из Риги можно отправиться в более чем 89 пунктов назначения, самый отдаленный из них — Нью-Йорк (6752 км, которые на воздушном судне авиакомпании Uzbekistan Airways можно преодолеть за 10 часов), а самый близкий — Лиепая (218 км, или 40 минут на самолете национальной авиакомпании airBaltic). Это самое большое число пунктов назначения в регионе, превышающее показатели Таллинского (можно попасть в 36 пунктов назначения), Вильнюсского (можно попасть в 54 пункта назначения) и даже Варшавского (можно попасть в 85 пунктов назначения) аэропортов



Ближайший аэропорт, предлагающий большее количество пунктов назначения, чем Рига, это Хельсинки, однако в этот город путешественники из Латвии обычно отправляются из аэропорта "Рига", поэтому эти аэропорты нельзя считать конкурентами.







Из аэропорта "Рига" можно путешествовать на самолетах 17 авиакомпаний, самые популярные — airBaltic и Ryanair.







Из международного аэропорта "Рига", за границу возможно отправиться на самолетах 17 авиакомпаний, и в 2016 году 50,2% пассажиров, или 2,7 млн человек, обслужила государственная национальная авиакомпания airBaltic. На втором месте оказалась Ryanair, обслужившая 18,3% или неполный миллион пассажиров, за ней следуют авиакомпании Wizzair, Norwegian и Lufthansa. По сравнению с остальными аэропортами региона, из Вильнюса можно полететь на самолетах 20 авиакомпаний, а из Таллинна — 18 авиакомпаний, однако стоит упомянуть, что часть из них предлагает только сезонные перелеты. К тому же, аэропорт "Рига", в отличие от Таллинна и Вильнюса, обслуживает как авиакомпании полного сервиса, так и бюджетные авиакомпании.

Из международного аэропорта "Рига", за границу возможно отправиться на самолетах 17 авиакомпаний, и в 2016 году 50,2% пассажиров, или 2,7 млн человек, обслужила государственная национальная авиакомпания airBaltic. На втором месте оказалась Ryanair, обслужившая 18,3% или неполный миллион пассажиров, за ней следуют авиакомпании Wizzair, Norwegian и Lufthansa. По сравнению с остальными аэропортами региона, из Вильнюса можно полететь на самолетах 20 авиакомпаний, а из Таллинна — 18 авиакомпаний, однако стоит упомянуть, что часть из них предлагает только сезонные перелеты. К тому же, аэропорт "Рига", в отличие от Таллинна и Вильнюса, обслуживает как авиакомпании полного сервиса, так и бюджетные авиакомпании.

В конце 2016 года в аэропорту работали 1108 сотрудников, 63% из них из них работали в службе безопасности, 26,1% занимались обслуживанием пассажиров, 17,2% — Обслуживанием инфраструктуры, в свою очередь 16,5% заняты в администрации. Для сравнения, в аэропорту Вильнюса заняты более 300 сотрудников, а в Таллинне — 235 сотрудников.







"Аэропорт "Рига" на сегодняшний день предлагает самый широкий выбор пунктов назначения и обеспечивает наилучшую связь в Балтийском регионе, обслуживания более 5 млн пассажиров в год. Чтобы привлечь новых пассажиров и укрепить свои конкурентоспособные преимущества, аэропорту необходимо развивать перелеты в отдаленные пункты назначения, таким образом, создав связь, которая дала бы пассажирам возможность попасть через Ригу как в большие центры мировой гражданской авиации, так и отдаленные пункты, отмечает председатель правления международного аэропорта "Рига" Илона Лице.

