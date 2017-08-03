Совет международного аэропорта "Рига" (госкомпания Starptautiskā lidosta "Rīga") принял решение выдвинуть на подтверждение на вакантную должность председателя правления аэропорта члена его правления Илону Лице, сообщает председатель совета Юрис Канелс.

"Опыт и профессионализм, которыми обладает Илона Лице благодаря более шести годам работы в правлении аэропорта, не подлежат сомнению. За это время, когда предприятие приносило стабильную прибыль и уверенно развивалось, а также закрепило ведущую позицию в Балтии, Илона Лице проявила себя как компетентный руководитель с ясным видением краткосрочной и долгосрочной перспектив роста", – отмечает Ю.Канелс.

Илона Лице является членом правления Starptautiskā lidosta "Rīga" с 2011 года; в её компетенции главным образом находились вопросы, связанные с коммерческой деятельностью аэропорта, что подразумевает обеспечение прироста доходов от коммерческих площадей, помещений и земельных владений аэропорта, а также контроль за предоставлением наземных услуг. Она неоднократно исполняла обязанности председателя правления, обеспечивая стабильность и преемственность на предприятии. Лице связана с авиационной отраслью с 2005 года, когда стала членом совета Latvijas gaisa satiksme.

Председателя правления аэропорта в должности утверждает акционер Starptautiskā lidosta "Rīga" - министерство сообщения.