Кто хоть раз в жизни летал, знает, что в аэропорту всегда оживленно — за стойкой регистрации всех путешественников встречают компетентные сотрудники аэропорта, за проверку пассажиров и багажа отвечают инспекторы безопасности, а счастливого пути желают агенты по обслуживанию пассажиров. Однако "за кадром" комфорт и безопасность в аэропорту обеспечивают представители еще большего числа всевозможных профессий, о существовании которых пассажиры даже и не подозревают. Особый мир аэропорта со своей динамикой, законами и даже своими особыми правилами дорожного движения взору пассажиров открываются всего на миг и только через окно иллюминатора. Большую часть профессий аэропорта можно освоить только в аэропорту, постоянно пополняя свои знания на практике и на специальных учебных курсах, которые сотрудникам обеспечивают как аэропорт, так и авиакомпании.

Инспектор перрона Рижского аэропорта Айнарс Чунчулис подчеркивает, что каждый сотрудник в аэропорту очень важен, так как командной работе придается большое значение. Он рассказывает, что иногда коллеги друг друга понимают даже без слов, однако, чтобы установить такое взаимопонимание, необходимо время, опыт и знания.

"Беги настолько быстро, насколько хочешь, но не быстрее 30 км в час!"

"Если человек хочет работать в авиации, он может научиться всему. Это не решается за один день, но нет ничего невозможного", -- так о работе в аэропорту рассказывает инспектор перрона Айнарс. Уже четыре года он отвечает за порядок на перроне и признает, что каждый проведенный в аэропорту день был не похож на другой.





В общей сложности в аэропорту "Рига" работают девять инспекторов по безопасности на перроне, которые сопровождают воздушные суда на стоянки, следят за обслуживанием самолетов, контролируют чистоту и порядок на территории аэропорта, а также соблюдение правил дорожного движения на перроне. Работа проходит посменно — летом в одной смене работают два инспектора перрона, а зимой — три.

Каждому, кто на территории аэропорта управляет моторизованными транспортными средствами, необходимы особые водительские права аэропорта — для этого нужно освоить теорию и затем на практике продемонстрировать навыки вождения. Именно инспекторы по безопасности на перроне являются теми, кто после обучения принимают экзамены и дают свое заключение о том, готов ли определенный автоводитель получить водительское удостоверение аэропорта.

Правила дорожного движения в аэропорту похожи на обычные дорожные правила — для транспортных средств отведено свое место, а для пешеходов — свое. Установлено, кто в каком случае имеет преимущество, где нужно останавливаться или уступать дорогу. Особый статус и преимущества, разумеется, имеют самолеты, для которых размечены отдельные дорожные полосы, по которым другая техника или люди могут передвигаться только со специальным разрешением. Для передвижения по территории аэропорта транспортному средству обязательно нужно быть оснащенным мигалками, также существуют и ограничения скорости.

"Как говорят у нас в аэропорту: "Беги настолько быстро, насколько хочешь, но не быстрее 30 км в час", -- шутит Айнарс, отмечая, что правила дорожного движения далеко не единственное, что необходимо знать инспектору по безопасности на перроне.

"Наша профессия обязывает знать очень многое, поскольку работа очень ответственная. Аэропорт обеспечивает специальное обучение, так как нам необходимы очень специфические знания. Нужно уметь встречать и сопровождать воздушные суда, необходимо знать территории маневрирования, а также зоны ответственности. Учиться нужно очень многому."

Айнарс рассказывает, что учеба в аэропорту проходит непрерывно, так как каждый сотрудник должен приспосабливаться к нововведениям и изменениям.

"Не бывает такого, что я научился всему и знаю абсолютно все. Знания нужно пополнять", -- подчеркивает Айнарс. Он признает, что за время его работы инспектором перрона случалось немало интересных ситуаций и курьезов.

"Однажды мы трактором передвигали большой самолет на стоянку. Ехали очень медленно и практически беззвучно. Неспеша ко мне подошел один из сотрудников и спросил, могу ли я его подвезти. Он был очень удивлен, когда я сообщил, что занимаюсь перемещением самолета. Сотрудник взглянул вверх и удивленно признался, что не заметил большую железную птицу", -- вспоминает Айнарс.

Животные и птицы: нежеланные гости для безопасности, которых "вежливо" выпроваживают

Разные ситуации были и в работе специалиста по контролю за птицами и животными Марека Арбиданса, который работает на своей должности уже семь лет. Марекс рассказывает, что на первом месте в аэропорту всегда безопасность, именно поэтому работа специалиста по контролю за птицами и животными столь важна. На данный момент в аэропорту работают три таких специалиста, следящие за тем, чтобы находящиеся на территории аэропорта животные и птицы не угрожали взлетам и посадкам самолетов.





Больше всего птиц на территории аэропорта обнаруживают весной и осенью, когда происходит активная миграция - Рижский аэропорт находится прямо на "главном птичьем пути".

Все находящиеся на территории аэропорта птицы регистрируются — в специальное устройство вводится место нахождения птиц, их вид и примерное количество, полученные данные затем анализируются и оцениваются, чтобы понять привычки пернатых и лучше спланировать то, как их отогнать подальше от взлетной полосы. В случае необходимости птиц с территории аэропорта отпугивают разными звуками или с помощью пиротехники, в то время как приблудившихся животных — лис, зайцев, а также бродячих собак и котов выпроваживают, указав на выход с территории аэропорта.

Однако иногда случаются и столкновения самолета с птицей. В таких случаях самолетам нередко необходимо возвращаться в аэропорт, и это создает неудобства пассажирам, а также приносит убытки авиакомпании.

"Самые опасные случаи это те, при которых повреждается двигатель, тогда самолет больше не может лететь. Таким образом возникает ряд финансовых затрат — ремонт самолета и другие расходы. Людям это также создает различные сложности — они не могут своевременно достигнуть пункта назначения или вовсе опаздывают на стыковочные рейсы. Авиакомпаниям приходится выплачивать компенсации, покрывать расходы за ночлег, питание и т. д. Также необходимо сменить продукты питания, предусмотренные для определенного рейса, который отменен, а для каждого нового рейса необходимы свежие продукты. Все это вместе вызывает значительные расходы", -- рассказывает Марекс.

Навыки специалиста по контролю за птицами и животными можно получить только на обеспеченном аэропортом обучении и в практической ежедневной работе, однако, как подчеркивает Марекс, очень могут пригодиться и знания орнитологии.

"Нам необходимо разбираться в птицах и прогнозировать их поведение. Нужно знать, в какой момент птицы создают потенциальный риск и принимать соответствующие решения", -рассказывает Марекс.

Координатор обслуживания воздушных судов: "Я считаю человеческие жизни"

Важные для безопасности пассажиров решения ежедневно принимают и координаторы обслуживания воздушных судов. Марика Кере — один из 16 координаторов Рижского аэропорта. Ее основными обязанностями являются надзор за воздушными судами и их обслуживанием, а также подготовка документации по массе и балансу самолета. Во время посадки пассажиров Марика тщательно следит за тем, соответствует ли указанное в документации число человек и багажа фактическому.





Если указанное в документации число отличается от фактического, делается перерасчет по массе и балансу и передается пилоту. Чтобы самолет сохранял баланс, в случаях, когда эта разница существенна, прекращается погрузка багажа и производится пересадка пассажиров. Марика рассказывает, что зачастую пассажиры даже не подозревают, что при подсчетах учитывается вес каждого из пассажиров.

"Каждая авиакомпания устанавливает средний вес пассажира. Принято считать, что средний вес мужчины 88 кг, женщины — 70 кг, а ребенка — 35 кг", -- делится координатор. Она рассказывает, как однажды проводила эксперимент, во время которого подсчитала реальный вес своей семьи и сравнила его с подсчетами авиакомпании. Результат был довольно точным, что в работе аэропорта очень важно.

"В аэропорту не бывает малозначительных нюансов. Каждая мелочь имеет значение. Все должно быть предельно точным, а не приблизительным", -- отмечает Марика. Она рассказывает, что на работе нужно быть очень внимательным, а также необходимо быть в хорошей физической и духовной форме, так как работа ответственная.

"Я считаю человеческие жизни и подписываюсь под тем, что произведенные мною подсчеты верны. Не приблизительны, а верны", -- подчеркивает Марика.

Люди перевозят самые невообразимые вещи

Точность высоко ценится и в буднях инспектора службы авиационной безопасности. Анита Левша отвечает за безопасность пассажиров почти три года. Ежедневно Анита производит проверку безопасности тех пассажиров, которые вылетают из аэропорта "Рига" -- досматривает людей и багаж, чтобы убедиться в том, что пассажиры не имеют при себе вещи, запрещенные на борту самолета.





Анита напоминает, что в самолет категорически запрещено проносить взрывчатые вещества, оружие, тупые ударные орудия, а также острые предметы, однако это еще не все, существует целый ряд других ограничений. Чтобы контролировать пассажиров и их багаж, инспектору по безопасности необходимо пройти серьезное и длительное обучение, которое обеспечивает аэропорт.

Анита рассказывает, что люди перевозят самые невообразимые вещи. "Случалось, что перевозили шампуры, которые проносить в самолет, естественно, запрещено, так как они опасны. Еще иногда в путешествие люди берут длинные вязальные спицы. Их также нельзя провозить. С одной стороны — это всего лишь вязальные спицы, а с другой — острый колющий предмет", -- делится Анита.

Анита рассказывает, что инспектору по безопасности постоянно нужно помнить очень многое — идеально нужно знать, что можно и что нельзя проносить в самолет, а также то, как поступать в определенных ситуациях. Все знания, необходимые инспектору по безопасности, изложены в специальном руководстве, в котором должен ориентироваться каждый, кто хочет работать в этой сфере.

Анита также согласна с мнением коллег и подтверждает, что каждый день в аэропорту не похож на другой, поэтому погрязнуть в рутине невозможно.

"Прошло уже почти три года, но я до сих пор прихожу на работу с радостью. Каждый день в аэропорту очень динамичный и для рутины просто нет места. Коллеги меня предупреждали, что аэропорт "затягивает". Сначала я не верила, но так оно и есть! Каждый день ты делаешь что-то другое, в другом месте. Случается даже так, что в течение месяца ты можешь не оказаться в одном и том же месте. Это очень интересно, и день пролетает незаметно", -- признается Анита.

Еще одним преимуществом Анита называет посменную работу, потому что можно параллельно заниматься своими личными делами.

"Ты можешь пойти к врачу или сделать другие дела, которые нужно сделать только в рабочие дни, в рабочее время. Также можно уделить больше времени своим хобби — я параллельно занимаюсь пением. В этом аэропорт мне идет навстречу, поэтому я могу успешно соединять свои хобби и работу. Это дает ощущение того, что быть здесь — здорово", -- считает Анита.

В аэропорту все в постоянном движении

Старшая смены агентов по обслуживани я ю пассажиров Байба Олдермане-Миериня подчеркивает, что аэропорт не является театром одного актера, здесь важна командная работа, поэтому каждый сотрудник неоценим. В аэропорту Байба работает уже 13 лет и считает, что каждый проведенный здесь день был не похожим на другой.





"В аэропорту всегда интересно, каждый день приносит нечто новое. Здесь все постоянно движется и меняется", -- делится Байба. Уже несколько лет она отвечает за работу агентов по обслуживаниею пассажиров, однако когда-то она и сама занимала эту должность, с которой начинается путь в авиацию многих молодых людей.

Агент по обслуживанию пассажиров регистрирует пассажиров на определенный рейс, принимает их багаж, проверяет документы путешественников при регистрации и в секторе посадки, подготавливает документацию для экипажа, согласовывает все данные рейса с координатором, а также производит необходимые процедуры, чтобы пассажиры могли успешно сесть на самолет. Можно сказать, что агент несет ответственност за рейс и его пассажиров с момента, когда первый человек приходит к стойке регистрации до того, как последний пассажир по трапу входит в самолет.

Байба рассказывает, что агент по обслуживанию пассажиров является первичным фильтром, проверяющим пассажиров и способным предотвратить возможные правонарушения и недоразумения, поэтому точность в работе агента имеет решающее значение.

"Хорошему агенту нужно быть очень наблюдательным, так как ему в относительно короткие сроки необходимо заметить в документах все детали — срок годности паспорта, гражданство, соответствие фотографии и другие признаки, которые могли бы свидетельствовать о возможных инцидентах", -- подчеркивает Байба.

Она рассказывает, что обучение всех агентов проводит аэропорт у и авиакомпании. Уже во время обучения агенты получают вознаграждение, к тому же, обучение бесплатное. После обучения каждого нового сотрудника прикрепляют к уже опытному коллеге, который помогает новому сотруднику приобрести навыки, необходимые в повседневной жизни.

Байба считает, что самым главным в работе агента является желание работать, так как всему остальному можно научиться только на практике.

"Не важно, как долго ты работаешь в аэропорту, всегда можно столкнуться с ситуацией, которая раньше никогда не встречалась. Пассажиры и ситуации очень разные: Все находится в непрерывном движении", -- рассказывает Байба.

Для справки: