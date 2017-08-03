"Сейчас аэропорт "Рига" - бесспорный лидер Балтийского региона, предлагающий наибольшее количество пунктов назначения и обслуживающий более 5 млн пассажиров в год, но мы не должны почивать на лаврах. Межконтинентальные полеты позволят продолжить рост аэропорта, привлекут новых пассажиров и создадут нашему аэропорту преимущества в конкуренции в Балтийском регионе", - указывает Лице. Чтобы этого достичь, надо увеличить доходы от коммерческой деятельности, таким образов обеспечив в регионе конкурентоспособные тарифы аэропорта.

Что касается актуальных краткосрочных целей, то сейчас задача аэропорта - подготовиться к летнему туристическому сезону, указала она. Предстоящим летом в аэропорту "Рига" ожидается значительный прирост числа пассажиров, так как работающие в Рижском аэропорту авиакомпании планируют открыть 14 новых маршрутов. Аэропорт будет к этому готов, заверила Лице.

Как сообщалось, Совет международного аэропорта "Рига" решил выдвинуть на вакантную должность председателя правления члена правления аэропорта Илону Лице.