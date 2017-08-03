Сели и полетели. Семь новых прямых рейсов из Риги

В этом году Рижский аэропорт открывает несколько новых прямых рейсов. Если вы ещё не построили планы на ближайший отпуск, возьмите бумажку и ручку. Читайте текст и стройте планы.

Одесса: памятники стульям и кинолестница

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Одесса — третий по величине город Украины, который называют летней столицей. Учитывая, что Киеву больше 1000 лет, а Львову почти 800, Одессу можно назвать сравнительно молодым городом: он был построен в 1794 году. Сюда едут не только поплавать в Чёрном море и посмотреть на исторические памятники, но и за местным специфическим чувством юмора.

В Одессе находится одна из десяти красивейших лестниц Европы — Потёмкинская. Она никак не связана со знаменитым фаворитом Екатерины II: он умер задолго до её постройки. Своё название она получила благодаря фильму Сергея Эйзенштейна (уроженца Риги, кстати) "Броненосец Потёмкин". Кадры с катящейся по её ступеням коляской стали классикой кинематографа.

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Одно из самых фотографируемых мест в городе — памятник роману "Двенадцать стульев". Собственно, это стул. Говорят, если сидя на нём загадать желание — непременно сбудется. Площадь имени самого великого комбинатора находится неподалёку. Ещё одно популярное "сидячее" место — памятник Леониду Утёсову, сидящему на скамеечке. Можно присесть рядом с певцом и сфотографироваться.

AirBaltic запускает рейсы Рига-Одесса 26 марта. Самолёты Boeing 737 и Bombardier Q400NextGen будут летать четыре раза в неделю; полёт будет длиться полтора часа.