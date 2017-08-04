Начиная программу регулярных грузовых рейсов в Балтийский регион в рамках расширения бизнеса, 1 июля, в международном аэропорту "Рига" приземлилось первое воздушное судно исполнителя грузовых перевозок "Turkish Cargo" турецкой национальной авиакомпании "Turkish Airlines".

Новый грузовой рейс авиакомпании "Turkish Cargo" — первая регулярная программа авиационных грузовых перевозок в Балтийском регионе. Полеты в Ригу будут осуществляться дважды в неделю на воздушном судне "Airbus330-200F", которое может перевозить до 68 т груза. Регулярные грузовые рейсы дополнят регулярные пассажирские перевозки авиакомпании "Turkish Airlines" между Стамбулом и Ригой, которые выполняются уже с 2006 года.

"Цель "Turkish Cargo" — обеспечить для грузов из Балтийского региона очень быструю доставку на Дальний Восток, в Африку, на Ближний Восток и в Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан, используя нашу широкую маршрутную сеть", — отмечает региональный менеджер по грузовым перевозкам авиакомпании Эфе Озлер.

Председатель правления международного аэропорта "Рига" Илона Лице подчеркивает: "Начало регулярных грузовых перевозок между Стамбулом и Ригой является значимым событием не только для международного аэропорта "Рига", но и для авиационной отрасли всего региона Балтийского моря. Мы в аэропорту рады тому, что авиакомпания "Turkish Cargo", оценив возможности модернизированной инфраструктуры аэропорта "Рига", его преимущества и приспособленность к обслуживанию грузов, для начала этой программы выбрала именно Ригу. Развитие грузового сегмента является одним из стратегических направлений развития международного аэропорта "Рига", поэтому аэропорт планирует продолжать инвестировать в совершенствование инфраструктуры обслуживания грузов".

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указывает Аудрюс Лукосевичюс (Audrius Lukosevicius), генеральный менеджер генерального агента по продажам грузов авиакомпании "Turkish Airlines" в Балтии "Kales Airline Services"

Как уже сообщалось, в 2016 году рынок обслуживания авиационных грузовых перевозок расширился, и объем обслуженных грузов вырос на 4,8%. За первые пять месяцев 2017 года в международном аэропорту "Рига" было обслужено 8323 т грузов, что на 1,7% больше, чем за тот же период прошлого года

Международный аэропорт "Рига" — крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии. Из аэропорта "Рига" в зимний сезон можно отправиться в более чем 60, а в летний сезон — в почти 90 пунктов назначения, что обеспечивают 20 авиакомпаний. В 2016 году аэропорт "Рига" обслужил более 5,4 млн пассажиров — почти 45% от общего числа пассажиров в странах Балтии.