В 1-м полугодии 2017 года международный аэропорт "Рига" уверенно сохранил лидирующую позицию среди аэропортов стран Балтии, обеспечив более 40% пассажирских и грузовых перевозок региона.

За шесть первых месяцев года международный аэропорт "Рига" обслужил уже более 2,7 млн пассажиров, или 46% от общего числа пассажиров, обслуженных в столичных аэропортах стран Балтии. В Риге также обслужено 49% всех авиационных грузов. Число пассажиров в аэропорту "Рига" в первом полугодии возросло на 8,7% по сравнению с шестью первыми месяцами 2016 года, а объем грузов — на 2,4%. В целом за шесть первых месяцев 2017 года число пассажиров в столичных аэропортах стран Балтии возросло на 11,7% и достигло 5,9 миллионов.

Почти 30% пассажиров, обслуженных в аэропорту Риги в первой половине года, путешествовали трансфером, используя Ригу в качестве места пересадки для дальнейшего полета в один из 89 пунктов назначения. Самыми популярными пунктами назначения в первом полугодии 2017 года были Лондон, Москва и Франкфурт. Тем не менее больше всего возросло число путешественников в Копенгаген — на 35,8%, этому способствовал открытый в марте новый прямой рейс авиакомпании "Scandinavian Airlines" (SAS).

"Развитие аэропорта "Рига" в первой половине года соответствует средним показателям по Европе — по последним данным Международного совета аэропортов (Airport Council International, ACI), прирост числа пассажиров в Европе за пять первых месяцев 2017 года составил 8,8%. Результаты деятельности аэропорта в первом полугодии свидетельствуют о равномерном и стабильном развитии, что позволяет с уверенностью сказать, что год мы завершим с новым рекордом числа пассажиров", — отмечает председатель правления аэропорта "Рига" Илона Лице.

Основным крупнейшим воздушным пассажироперевозчиком в аэропорту "Рига" в первой половине года неизменно оставалась национальная авиакомпания "airBaltic", которая перевезла 1,4 миллиона пассажиров и заняла 52,6% рынка. Вторым крупнейшим перевозчиком в аэропорту была ирландская бюджетная авиакомпания "Ryanair" (16,9%), а венгерская бюджетная авиакомпания "WizzAir" заняла 8,5% рынка.

Как уже сообщалось, в летний сезон из международного аэропорта "Рига" можно будет отправиться в 89 пунктов назначения по всему миру. Полеты из аэропорта "Рига" будут обеспечивать 17 авиакомпаний — "airBaltic", "Ryanair", "WizzAir", "Aeroflot", SAS, "Finnair", "Norwegian Air Shuttle", "Lufthansa", "LOT Polish Airlines", "Utair", "Turkish Airlines", "Ukraine International Airlines", "RusLine", "Uzbekistan Airways", "Belavia", "Ellinair" и "Smartlynx Airlines".

Международный аэропорт "Рига" — крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии. Из аэропорта "Рига" в зимний сезон можно отправиться в более чем 60, а в летний сезон — в почти 90 пунктов назначения, что обеспечивают 20 авиакомпаний. В 2016 году аэропорт "Рига" обслужил более 5,4 млн пассажиров — почти 45% от общего числа пассажиров в странах Балтии.