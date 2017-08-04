В летний сезон рейсов этого года, который начнется в воскресенье, 26 марта, из международного аэропорта "Рига" можно будет отправиться в 89 пунктов назначения по всему миру.

В дополнение к уже имеющимся маршрутам авиакомпании предложат путешествующим еще 16 новых пунктов назначения, как для деловых поездок, так и для полетов на отдых.

Самый широкий перечень новых пунктов назначения в летний сезон планирует открыть национальная авикомпания airBaltic, которая в дополнение к существующим маршрутам с 26 марта начнет предлагать полеты перелеты в Тампере (Финляндия) и в Одессу (Украина), с 26 апреля — в Казань (Россия), со 2 мая — в Абердин (Великобритания) и в Ставангер (Норвегия), с 4 мая — в Женеву (Швейцария) и в Каталонию (Италия), с 16 мая в Лиепаю (Латвия), с 26 мая — в Мадрид (Испания), а с 1 июня — в Гетеборг (Швеция). С 13 июля до 17 августа, в то время, пока будет закрыт Вильнюсский аэропорт, airBaltic будет обеспечивать также перелеты в Каунас (Литва). Национальная авиакомпания также значительно увеличит число рейсов в Хельсинки (Финляндия) и Киев (Украина).

Два новых пункта назначения в летний сезон откроет бюджетная авиакомпания WizzAir, которая с 25 июня будет предлагать пассажирам возможность попасть в Рейкьявик (Исландия) и Бари (Италия).

В свою очередь Scandinavian Air System (SAS) уже с 26 марта 12 раз в неделю будет обеспечивать перелеты в Копенгаген (Дания).

В аэропорт придет и одна новая авиакомпания — крупнейший региональный воздушный перевозчик России RusLine, который с 29 мая шесть раз в неделю будет предлагать перелеты в аэропорт Домодедово в Москве.

В свою очередь, авиакомпания Ellinair предложит путешествующим чартерные рейсы в столицу Крита Ираклион.

Всего в летний сезон перелеты из аэропорта "Рига" будут обеспечивать 17 авиакомпаний — airBaltic, Ryanair, WizzAir, Aeroflot, SAS, Finnair, Norwegian Air Shuttle, Lufthansa, LOT Polish Airlines, Utair, Turkish Airlines, Ukraine International Airlines, RusLine, Uzbekistan Airways, Belavia, Ellinair un Smartlynx Airlines.

Председатель правления международного аэропорта "Рига" Илона Лице указывает: "Аэропорт "Рига" является лидером региона Балтии не только с точки зрения числа обслуженных пассажиров, но и с точки зрения перечня и связей между пунктами назначения — путешествующие из Риги могут с удобством попасть в любую точку мира: как прямыми рейсами дальнего сообщения в Нью-Йорк в США, в Ташкент в Узбекистане, в Рейкьявик в Исландии и в Тель-Авив в Израиле, так и отправляясь из Риги в какой-либо из крупных центров воздушного сообщения Европы в Великобритании, Германии или Скандинавии. Радует широкий перечень новинок национальной авиакомпании airBaltic и остальных авиакомпаний, предлагающий истинно увлекательные пункты назначения — Женеву, Мадрид, Одессу, Казань, Бари, Рейкьявик и другие, что несомненно поможет аэропорту привлечь новых путешественников."

С начала года до 20 марта в международном аэропорту "Рига" обслужено 979 739 пассажиров — на 3,3% больше чем за тот же самый период в 2016 году. В первые два месяца года на 14,2% возросло число транзитных и трансфертных пассажиров, достигнув 26% от общего числа пассажиров. Самыми популярными пунктами назначения в январе и феврале были Лондон, Москва и Франкфурт.

Перечень летних рейсов вступит в силу 26 марта, когда в Латвии произойдет переход на летнее время и стрелки часов надо будет повернуть на один час вперед. Чтобы пассажиры без недоразумений и в запланированный срок попали в нужный им пункт назначения, призываем заблаговременно проверить время вылета своего рейса. Это можно сделать в выбранной авиакомпании, на домашней странице аэропорта "Рига" www.riga-airport.com, а также, позвонив в справочную службу 1817.

Международный аэропорт "Рига" — крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии. Из аэропорта "Рига" в зимний сезон можно отправиться более чем в 60, а в летний сезон — более чем в 80 пунктов назначения, что обеспечивают 20 авиакомпаний. В 2016 году аэропорт "Рига" обслужил более 5,4 миллионов пассажиров — почти 45% от общего числа пассажиров стран Балтии.