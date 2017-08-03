Во время активных летних путешествий, чтобы стимулировать пассажиров прибывать в аэропорт своевременно, с понедельника, 26 июня, в международном аэропорту "Рига" проводится лотерея "Не упусти возможность выиграть — приезжай в аэропорт пораньше!"Цель лотереи — приготовить приятный сюрприз для пассажиров во время летних путешествий, а также побудить путешественников заранее прибывать в аэропорт, чтобы без лишней спешки уладить необходимые формальности перед полетом.

В лотерее могут участвовать пассажиры, прибывшие в контрольный пункт проверки безопасности не позже, чем за 1,5 часа до рейса. Чтобы принять участие в розыгрыше, пассажиры после прохождения контроля безопасности должны взять со специально оборудованных столов анкету, заполнить ее и опустить в специально предназначенный для этого лотерейный ящик.

Каждую неделю и каждый месяц участники лотереи смогут выиграть парфюмерию от ATU Duty Free, сувениры аэропорта "Рига", купоны быстрого прохождения контроля безопасности, или Fast Track и карту привилегий RIX Club, а в завершение лотереи, в октябре один счастливый участник получит Большой приз — подарочную карту VIP-центра международного аэропорта "Рига" и дорожный чемодан особого дизайна RIX, семейную подарочную корзину от ATU Duty Free стоимостью 500 евро, а также подарочную карту авиакомпании airBaltic стоимостью 500 евро.

Розыгрыши будут проходить каждую неделю до 2 октября. Первый розыгрыш состоится 3 июля, и в него будут включены пассажиры, заполнившие анкеты с 26 июня по 2 июля.

Лотерея в международном аэропорту "Рига" проводится в сотрудничестве с компанией ATU DUTY FREE и национальной авиакомпанией airBaltic. Номер разрешения лотереи: 4438, и с ее правилами можно ознакомиться на сайте аэропорта: www.riga-airport.com в разделе Пассажирам.

У аэропорта "Рига", ставшего узлом международного авиасообщения с обслуживанием более 5,4 млн пассажиров в год, в этот летний сезон заметно возросло число пунктов назначения и чартерных рейсов, при этом стремительно увеличилось и количество пассажиров. В мае этого года в аэропорту был побит новый рекорд числа обслуженных в мае пассажиров, достигшего более полумиллиона, что на 10,8% выше, чем в мае 2016 года. В целом за пять первых месяцев 2017 года международный аэропорт "Рига" обслужил уже более 2,1 млн пассажиров — на 7,4% больше, чем в прошлом году.

Поэтому аэропорт призывает и пассажиров, зарегистрировавшихся в интернете и путешествующих с ручной кладью, заблаговременно прибыть в аэропорт — не позже, чем за 2,5 часа. Кроме этого, аэропорт обращает внимание на то, что после вступления в силу новой Регулы ЕС о проверке данных о пассажирах, вылетающих в страны за пределами Шенгенской зоны, пограничный контроль может занять больше времени, чем до сих пор, поэтому призывает пассажиров своевременно отправляться в свой сектор вылета.

airBaltic является крупнейшим авиаперевозчиком в международном аэропорту "Рига". Авиакомпания предлагает полеты из Риги в 60 пунктов назначения, в один из них может отправиться и будущий обладатель главного приза лотереи "Не упусти возможность выиграть — приезжай в аэропорт пораньше!"

Компания ATU Duty Free была создана в 2000 году как совместное предприятие TAV Airports, Unifree Duty Free и Heinemann, чтобы стать международным оператором duty free. Сейчас ATU Duty Free заняла свое место среди 15 крупнейших операторов мира. В Латвии компания начала свою деятельность в 2011 году и на данный момент она сотрудничает с не менее 100 всемирно известными брендами, предлагая пассажирам более 70 000 различных товаров. Магазины ATU Duty Free Riga предлагают классические безналоговые товары, а также эксклюзивные продукты, которые производятся только для зон безналоговой торговли, и международные модные бренды.

Международный аэропорт "Рига" — крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии. Из аэропорта "Рига" в зимний сезон можно отправиться в более чем 60, а в летний сезон — в почти 90 пунктов назначения, что обеспечивают 20 авиакомпаний. В 2016 году аэропорт "Рига" обслужил более 5,4 млн пассажиров — почти 45% от общего числа пассажиров в странах Балтии.