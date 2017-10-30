У мужчин физическая нагрузка, как правило, больше, поэтому и потерянные минеральные вещества надо восполнять в большей мере. Кроме того, мужчины обычно употребляют в пищу меньше овощей и фруктов, из-за чего не получают достаточно ценных питательных веществ. Хорошим решением может стать стакан сока!

Быстрый заряд энергии

Мартиньш Плявиньш, тренер по пляжному волейболу, олимпиец: "На тренировках мы потеем, и наш организм от этого быстро теряет запасы воды. Если в это время не употреблять дополнительно жидкость, ситуация может стать опасной для здоровья, так как вода, помимо прочего, обеспечивает терморегуляцию организма. Я сам на тренировках пью воду и прошу моих воспитанников так делать, но до или после тренировки неплохо выпить сока: это не только прием жидкости, но и восстановление баланса витаминов и минеральных веществ. Кроме того, сок дает чувство сытости, но не тяжести".

Диетолог Андис Бреманис тоже рекомендует соки сторонникам активного образа жизни: "Соки содержат много минеральных веществ. После тренировки стакан сока станет хорошим помощником по восстановлению в организме их баланса, а за полчаса до тренировки содержащиеся в соке натуральные сахара, прежде всего фруктоза, обеспечат энергию и выносливость на время занятий спортом. Как известно, спортсменам требуется особенно много жидкости. В частности, апельсиновый сок содержит 90 % воды, поэтому в организм поступает и жидкость, и важные для него питательные вещества. Еще один полезный и вкусный вариант для спортсменов — соки в сочетании с минеральной водой".

Пить — надо

Во время занятий спортом или при активной физической нагрузке пить надо обязательно. Диетолог Бреманис считает: "Если на тренировке ощущается жажда, момент, когда надо было пить, уже упущен. Я обычно советую попить за полтора часа до тренировки, чтобы обеспечить в организме резерв жидкости, который будет израсходован на тренировке. Во время самого занятия спортом надо пить через каждые 20-30 минут — лучше всего воду, а до и после тренировки неплохо и соки".

Сила сока в пакете

Существует ошибочное мнение, что соки в упаковке Tetra Pak менее ценны. На самом деле их делают из концентрированного сока, и они обладают теми же ценными свойствами, что и свежевыжатые. Концентрированный сок — это натуральное сырье, которое получают из фруктового или овощного сока, выпаривая воду. В результате образуется сгущенный сок — натуральное пюре. Готовые соки разливают в картонные пакеты, лучше всего защищающие их от вредного влияния воздуха и солнца, продлевая тем самым срок хранения. Такая технология позволяет выпускать соки без консервантов.

В 2015 ягоду было начато сотрудничество с факультетом пищевых технологий Латвийского сельскохозяйственного университета, исследовавшим состав нескольких доступных в магазинах соков Cido на наличие минеральных и биоактивных веществ. Главный вывод: все соки отличаются по составу, но больше всего в них калия, магния, марганца и фосфора. Кроме того, соки — хороший источник антиоксидантов и витаминов, помогающий нейтрализовать вредные свободные радикалы.

Согласно исследованиям, стакан апельсинового сока содержит 93 %, а грейпфрутового — 73 % необходимой дневной дозы витамина C, о нехватке которого свидетельствует ослабленный иммунитет и сильное чувство усталости. Яблочный сок тоже богат ценными веществами: стакан сока содержит 4 % от дневной нормы марганца, а также калий, магний, фосфор, железо и кальций.

Создай свой график питья соков на неделю, используя уникальный калькулятор

В Cido совместно со специалистами по питанию и учеными разработан уникальный калькулятор соков, который поможет создать график питья соков на неделю — каждый день предусмотрено выпивать по стакану. Калькулятор доступен на сайте www.cido.lv в разделе "Калькулятор". Он создан на базе проведенных в Латвии исследований о соках в упаковке Tetra Pak.