Сок для малышей надо разбавлять водой
"В первые годы жизни соки детям рекомендуются как один из первых продуктов для прикорма, так как сок напоминает по консистенции молоко и содержит много минеральных веществ. Фруктовые, ягодные и овощные соки полезны для детей разных возрастов. Правда, малышам до двух с половиной лет советую давать только соки, разбавленные водой. После полутора лет можно предложить ребенку соки с мякотью, но только после еды, чтобы не пропал аппетит. А после трех лет уже можно давать и 100-процентные соки, но необходима умеренность: не стоит давать ребенку больше стакана сока в день", — советует педиатр Визма Мейкшане.
Специалист по питанию Лизете Пуга согласна с тем, что соки полезны в любом возрасте, однако рекомендует не спешить: "Сначала ребенок должен научиться пить воду. Лучше соки предлагать, начиная с года, когда ребенок уже проявляет интерес к еде и ему нужно большее разнообразие. Самый лучший вариант — начинать с наименее сладких соков с как можно более нейтральным вкусом. В первую очередь это тыквенный, яблочный и грушевый сок. Не стоит давать попить сока по ночам — это может вредно сказаться на здоровье зубов. Соки — хорошее средство для пополнения детского питания витаминами и минеральными веществами, так как дети не всегда могут и хотят усваивать эти вещества в виде целых овощей, фруктов и ягод".
Повышают способность к сосредоточению
Соки полезны и детям школьного возраста, которым надо каждый день овладевать новыми знаниями и заниматься физкультурой. Благодаря содержанию углеводов соки являются ценным источником энергии — они улучшают работу мозга, дают бодрость, помогают сосредоточиться. Исследование, проведенное в рижских школах Агне Рожлапой-Грасе в 2010 году, показало: 67 % учащихся, выпивавших с утра стакан сока, показали высокую или очень высокую способность сконцентрироваться, а из детей, не пивших соков, такую способность проявили всего 47 %. Поэтому эксперты призывают включать соки в меню детских завтраков — это улучшает обучаемость.
Родители должны помнить: хотя сок по консистенции считается напитком, по составу его следует отнести к фруктам. Поэтому питье сока должно быть приравнено к полезному перекусу между приемами пищи. Это хороший заряд энергии в те дни, когда много уроков или предстоит активная тренировка после обеда. Осенью, в пору вирусов, отличным союзником станет стакан апельсинового сока, содержащего природный антиоксидант — витамин C.
У всех соков свойства разные, поэтому рекомендуется каждый день давать ребенку другой сок. Для школьников наиболее полезны по содержанию витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов апельсиновый и томатный сок из пакетов. Для разнообразия рекомендуем также грейпфрутовый и яблочный. Если он для детского желудка крепковат, надо разбавить его водой.
Соки содержат 75-90 % воды, различные минеральные вещества, витамины и углеводы, особенно необходимые растущему организму. Органические кислоты соков активно участвуют в переработке питательных веществ, обладают противовоспалительным и антибактериальным действием.
Лизете Пуга просит обращать внимание на происхождение соков и их качество. Неплохо убедиться, что продается в магазине — сок или нектар. Напитками из соков увлекаться не стоит: к ним нередко добавляют сахар.
Создай свой график питья соков на неделю, используя уникальный калькулятор
В Cido совместно со специалистами по питанию и учеными разработан уникальный калькулятор соков, который поможет создать график питья соков на неделю — каждый день предусмотрено выпивать по стакану. Калькулятор доступен на сайте www.cido.lv в разделе "Калькулятор". Он создан на базе проведенных в Латвии исследований о соках в упаковке Tetra Pak.