Детям для здоровья и роста необходим ряд витаминов и минеральных веществ, очень кстати содержащихся во фруктах, ягодах и овощах. Хорошее дополнение детского меню — различные соки: они не только вкусны, но и обладают рядом других преимуществ!

Сок для малышей надо разбавлять водой

"В первые годы жизни соки детям рекомендуются как один из первых продуктов для прикорма, так как сок напоминает по консистенции молоко и содержит много минеральных веществ. Фруктовые, ягодные и овощные соки полезны для детей разных возрастов. Правда, малышам до двух с половиной лет советую давать только соки, разбавленные водой. После полутора лет можно предложить ребенку соки с мякотью, но только после еды, чтобы не пропал аппетит. А после трех лет уже можно давать и 100-процентные соки, но необходима умеренность: не стоит давать ребенку больше стакана сока в день", — советует педиатр Визма Мейкшане.

Специалист по питанию Лизете Пуга согласна с тем, что соки полезны в любом возрасте, однако рекомендует не спешить: "Сначала ребенок должен научиться пить воду. Лучше соки предлагать, начиная с года, когда ребенок уже проявляет интерес к еде и ему нужно большее разнообразие. Самый лучший вариант — начинать с наименее сладких соков с как можно более нейтральным вкусом. В первую очередь это тыквенный, яблочный и грушевый сок. Не стоит давать попить сока по ночам — это может вредно сказаться на здоровье зубов. Соки — хорошее средство для пополнения детского питания витаминами и минеральными веществами, так как дети не всегда могут и хотят усваивать эти вещества в виде целых овощей, фруктов и ягод".

Повышают способность к сосредоточению

Соки полезны и детям школьного возраста, которым надо каждый день овладевать новыми знаниями и заниматься физкультурой. Благодаря содержанию углеводов соки являются ценным источником энергии — они улучшают работу мозга, дают бодрость, помогают сосредоточиться. Исследование, проведенное в рижских школах Агне Рожлапой-Грасе в 2010 году, показало: 67 % учащихся, выпивавших с утра стакан сока, показали высокую или очень высокую способность сконцентрироваться, а из детей, не пивших соков, такую способность проявили всего 47 %. Поэтому эксперты призывают включать соки в меню детских завтраков — это улучшает обучаемость.

Родители должны помнить: хотя сок по консистенции считается напитком, по составу его следует отнести к фруктам. Поэтому питье сока должно быть приравнено к полезному перекусу между приемами пищи. Это хороший заряд энергии в те дни, когда много уроков или предстоит активная тренировка после обеда. Осенью, в пору вирусов, отличным союзником станет стакан апельсинового сока, содержащего природный антиоксидант — витамин C.

У всех соков свойства разные, поэтому рекомендуется каждый день давать ребенку другой сок. Для школьников наиболее полезны по содержанию витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов апельсиновый и томатный сок из пакетов. Для разнообразия рекомендуем также грейпфрутовый и яблочный. Если он для детского желудка крепковат, надо разбавить его водой.

Соки содержат 75-90 % воды, различные минеральные вещества, витамины и углеводы, особенно необходимые растущему организму. Органические кислоты соков активно участвуют в переработке питательных веществ, обладают противовоспалительным и антибактериальным действием.

Лизете Пуга просит обращать внимание на происхождение соков и их качество. Неплохо убедиться, что продается в магазине — сок или нектар. Напитками из соков увлекаться не стоит: к ним нередко добавляют сахар.

Создай свой график питья соков на неделю, используя уникальный калькулятор

В Cido совместно со специалистами по питанию и учеными разработан уникальный калькулятор соков, который поможет создать график питья соков на неделю — каждый день предусмотрено выпивать по стакану. Калькулятор доступен на сайте www.cido.lv в разделе "Калькулятор". Он создан на базе проведенных в Латвии исследований о соках в упаковке Tetra Pak.