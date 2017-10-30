В большинстве семей привычки в еде диктуются именно женщинами: чем лучше пример, который они показывают детям и супругу, тем больше шансов на то, что семья будет вести здоровый образ жизни. Один из способов разнообразить повседневное меню и обогатить его витаминами и минеральными веществами — включить в него соки.

Мы пьем слишком мало сока

Доцент-исследователь факультета пищевых технологий Латвийского сельскохозяйственного университета Солвита Кампусе считает, что латыши слишком мало употребляют в пищу соки: "Сейчас в Латвии потребление соков — одно из самых малых в Европе. Кроме этого, мы употребляем в пищу слишком мало фруктов и овощей, которые должны быть важнейшей группой продуктов питания в нашем рационе. Для увеличения повседневного употребления фруктов и овощей во многих странах мира проводится программа "5 в день", согласно которой человек должен употребить 5 порций овощей и фруктов за сутки. Одну из порций рекомендуется заменить на стакан 100-процентного сока, по пищевой ценности равного порции фруктов или овощей".

Об энергичных и красивых женщинах

Женщины должны заботиться не только о семье, но и о себе. В активном возрасте для них важны резервы энергии, укрепление организма, достаточное количество витаминов и минеральных веществ в пище. Входящие в состав соков фруктовые сахара дают естественную энергию, фруктоза способствует длительному сохранению чувства сытости, так как усваивается постепенно и, в отличие от обычного сахара, оберегает организм от резких перепадов энергии, обеспечивая ее ресурс на длительное время.

Каждая женщина хочет выглядеть красивой как можно дольше. Эксперты отмечают, что содержащиеся в соках антиоксиданты тормозят процессы старения организма. Сравнительно много антиоксидантов в томатном соке — это еще и хороший источник витамина A. Один стакан томатного сока к тому же содержит 14 % от дневной нормы калия, обеспечивающего деятельность нервно-мышечной системы, поддерживающего нормальное давление. Из всех соков томатный содержит больше всего магния — в одном стакане имеется 8 % от дневной нормы. Магний снимает усталость и слабость, улучшает деятельность мышц, в том числе сердца, укрепляет кости и зубы. Кроме этого, в томатном соке присутствуют фосфор, железо, цинк и марганец.

Женщины бывают разные

Диетолог Андис Бреманис подчеркивает роль здоровой пищи на разных этапах жизни женщины: "Особенно важно думать о питании будущим и молодым мамам. Пока ждешь ребенка, надо постоянно следить, чтобы организму хватало железа и других питательных веществ. Сок — один из вариантов, как их пополнить. Правда, надо обращать внимание и на количество сахара в соке, поэтому лучше пить 100-процентный сок, а не нектар или напиток из сока. Женщинам, активно занимающимся спортом, тоже требуется больше витаминов и минеральных веществ — после интенсивной пробежки стакан сока быстро вернет энергию и силу".

Всегда в форме

Каждому известно ощущение, когда приходит осень и зима, начинают циркулировать вирусы, но болеть просто некогда — такой уж интенсивный распорядок дня. Тут сила соков тоже может пригодиться. Если выпить стакан апельсинового или грейпфрутового сока, мы получаем более 70 % рекомендуемой дневной дозы витамина C. Этот витамин обладает множеством полезных свойств, но особо стоит отметить, что он помогает повысить уровень белых кровяных телец — основных борцов с инфекцией в организме. Так как наш организм этот витамин не вырабатывает и не накапливает, его нужно каждый день откуда-то получать, и лучше натуральным способом — из продуктов питания, в частности, соков.

Создайте свой график потребления соков на неделю, используя уникальный калькулятор

В Cido совместно со специалистами по питанию и учеными разработан уникальный калькулятор соков, который поможет создать график питья соков на неделю — каждый день предусмотрено выпивать по стакану. Калькулятор доступен на сайте www.cido.lv в разделе "Калькулятор". Он создан на базе проведенных в Латвии исследований о соках в упаковке Tetra Pak.