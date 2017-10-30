Крупнейший в Балтии производитель соков Cido Grupa в сотрудничестве со специалистами по питанию и другими учеными представляет уникальный калькулятор соков, который поможет составить график потребления соков на неделю для каждого члена семьи с учетом пола, возраста и образа жизни.

Калькулятор соков создан на основании проведенных в Латвии исследованиях соков, доступных в магазинах, и в соответствии с рекомендациями специалистов по питанию предусматривает употребление одного стакана сока в день.

Его можно найти на сайте www.cido.lv в разделе "Калькулятор".

Мы в Латвии употребляем слишком мало фруктов и овощей, а в наши дни это одна из важнейших групп продуктов питания. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ежедневно нужно употребить не менее пяти порций овощей, фруктов и ягод — всего примерно 400-500 г. Специалисты по питанию советуют одну порцию в день заменить стаканом сока.

Поэтому в CIDO совместно со специалистами по питанию и другими учеными начат просветительский проект "Сила сока", рассказывающий о ценных свойства соков. На основании проведенных в Латвии исследованиях соков был разработан калькулятор соков — график потребления соков на неделю. Идея такого калькулятора возникла в результате сотрудничества с вузами. Был сделан вывод, что соки должны быть разными, так как каждый из них отличается по свойствам от других. Используя калькулятор, можно выбрать соки на основании возраста, пола и того, насколько активный образ жизни ведет человек.

Исследователь из Латвийского сельскохозяйственного университета Солвита Кампусе считает этот калькулятор хорошей шпаргалкой о соках и их полезных свойствах. В частности, в соках много антиоксидантов, которые, как известно, считаются отличным помощником в борьбе со старением организма. В свою очередь, президент Латвийской ассоциации врачей-диетологов Андис Бреманис отмечает, что калькулятор соков дает возможность узнать, какие минеральные вещества в каком именно соке содержатся, и каков их удельный вес от дневной нормы. Тренер по пляжному волейболу, олимпиец Мартиньш Плявиньш говорит, что в соках много минеральных веществ и витаминов, помогающих восстановить их потери после больших физических нагрузок.

С помощью калькулятора можно подсчитать, какие соки и в каком сочетании желательно пить в течение недели. Например, для пожилых людей важнее соки цитрусовых и томатный сок, для мужчин — томатный. Для женщин после 35 лет — тоже томатный сок в комбинации с цитрусовыми, так как это очень хорошие источники антиоксидантов. Детям соки еще и помогают улучшить способность к сосредоточению.

Создание калькулятора основано на исследованиях, проведенных в Латвии за последние годы. Например, согласно исследованию факультета пищевых технологий Латвийского сельскохозяйственного университета о соках в упаковке Tetra Pak, их включение в повседневный рацион позволяет организму получить столь необходимые ему минеральные вещества и антиоксиданты, нейтрализовать вредные свободные радикалы. По данным исследований, каждый сок обладает своими уникальными свойствами, поэтому рекомендуется употреблять в пищу разные соки.

Проведенное под руководством специалиста по питанию Лайлы Мейи пилотное исследование с участием пожилых людей, два месяца подряд выпивавших по стакану апельсинового сока в день, позволяет сделать вывод, что этот сок — хороший источник фолиевой кислоты, одного из витаминов группы B. В начале исследования уровень фолиевой кислоты был недостаточным у 75 % участников, а в конце — только у 30 %. При этом в рамках исследования не наблюдалось влияния апельсинового сока на уровень холестерина и сахара в крови.

В рамках просветительского проекта "Сила сока" совместно с экспертами был разработан калькулятор соков, с помощью которого можно составить недельный график питья соков, комбинируя четыре сока, исследованных предварительно, а именно, апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный и томатный. Каждый день рекомендуется выпивать по стакану сока — в соответствии с полом, возрастом и уровнем активности. С калькулятором и с полезными свойствами соков можно ознакомиться на сайте www.cido.lv .