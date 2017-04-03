В воскресенье Сантос сам отправился в муниципалитет Мокоа, наиболее сильно пострадавший от схода оползней.
"Сегодня мы начинаем планировать восстановление Мокоа. Будем восстанавливать и ремонтировать разрушенные жилища... Мокоа должен оправиться от этого удара," - написал президент в "Твиттере".
Папа римский Франциск выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил, что глубоко опечален трагическими событиями на юго-западе страны.
Сильные проливные дожди, продолжавшиеся несколько часов, привели к тому, что реки в регионе вышли из берегов. Сход оползней был вызван в основном разливом вод реки Мокоа и ее притоков.
На поиски пропавших без вести и ликвидацию последствий схода оползней были направлены более 1000 военных.
Спасатели сообщают, что плохие погодные условия затрудняют поиск пострадавших. Также сильно затруднен доступ к пострадавшим районам - многие мосты в регионе разрушены, повреждены дороги.
Глава провинции Путумайо Соррел Арока сообщил, что потоки грязи затопили целые кварталы.
Город Мокоа - административный центр департамента Путумайо - оказался фактически отрезан от внешнего мира, в городе нет электричества и не работает система водоснабжения.