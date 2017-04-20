79% россиян — против сноса памятников Владимиру Ленину в России, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные соцопроса "Левада-центра".

4% респондентов абсолютно согласны с утверждением о необходимости сноса памятников, 10% опрошенных "скорее согласны". 8% затруднились с ответом.

Выросла и доля позитивно оценивающих роль Ленина в истории. В 2006 году "целиком положительной" и "положительной" ее сочли 11% и 29% опрошенных, в 2016 году — 13% и 40%, а при последнем опросе — 15% и 41% респондентов соответственно. "Скорее отрицательной" роль Ленина сочли 17%, а "резко отрицательной" — 5% респондентов. 23% затруднились ответить.

Более четверти — 26% — респондентов отметили, что память о Ленине сохранится, но "никто уже не пойдет по его пути". По мнению 23%, Ленин "повел страну по пути прогресса", а 21% счел, что его идеи "были искажены" последователями. 19% респондентов придерживаются мнения, что Ленин вел людей "к светлому будущему", а 15% (можно было выбрать больше одного варианта ответа) сказали, что он вел страну "по ложному пути и это стало причиной многих несчастий и бед".

По мнению 11%, Ленин ошибался насчет коммунизма, а еще 6% думают, что его идеи "и в будущем веке будут освещать людям дорогу к лучшей жизни".

Примерно треть опрошенных (31%) хотят, чтобы тело Ленина оставалось в Мавзолее на Красной площади. 32% респондентов предлагают похоронить его у Кремлевской стены, а еще 26% — на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Опрос проводился с 31 марта по 3 апреля в 48 российских регионах среди 1,6 тысячи человек.