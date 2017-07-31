"Прежде всего нужно взглянуть самим на себя: привести в порядок свой двор перед тем, как ужасаться, что у других происходит. В "Единстве" настал последний момент для этого. Я оптимистка, считаю, что все получится, но не буду скрывать, что ситуация тяжелая", - сказала Аболтиня.

"Да сейчас мы находимся на достаточно грустной стадии, но следует ли нам из-за этого возвращаться к какому-то популизму?", - отметила политик. По ее словам, избиратели "Единства" ценят то, что эта политическая сила смотрит на развитие государства в долгосрочной перспективе.

Она пока не назвала имена потенциальных лидеров партии, подчеркнув, что дискуссии об этом ведутся и в ближайшее время информация об этом будет придана гласности. "Сейчас рассматриваем, кому из партии или общественности можно довериться", - пояснила Аболтиня.

Как уже сообщалось, "Единство" переизберет свое руководство на съезде, который состоится 19 августа.