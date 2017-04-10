За последнее время деятельность Военно-морского флота России в Европе превышает уровень, наблюдавшийся во время холодной войны. Об этом заявила глава Объединенного командования НАТО в Неаполе и командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке Мишель Ховард.

Адмирал американского флота выразила озабоченность тем, что рассредоточенный характер развертывания российских сил может в конечном счете "расколоть и отвлечь" североатлантический альянс.

В интервью Reuters Ховард заявила, что в последние годы Россия явно активизировала действия своих военно-морских сил, хотя размер ее флота сейчас меньше, чем в эпоху холодной войны. "Мы видим активность, которую мы не наблюдали даже в период Советского Союза. Это беспрецедентная деятельность", — сказала адмирал на конференции по противоракетной обороне.

В качестве примера Ховард — первая женщина-адмирал в истории ВМС США, привела целый ряд действий российской стороны, включая размещение авианосца "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море, усиление патрулей в северной части атлантического и арктического регионов, значительные внеплановые развертывания подводных лодок и перемещения российских подлодок в Черном море. "У них глобальный флот, я это понимаю. Но активность на этом театре военных действий значительно продвинулась за последние пару лет", — отметила адмирал американских ВМС.

По ее словам, существует опасность, что члены НАТО сосредоточатся на ближайшей к ним зоне интересов, упуская из виду активность России в других регионах. "Когда (…) вы думаете о том, что происходит, когда они перемещают свои силы, вы смотрите на альянс, и они (российские ВМС) в конечном счете раскалывают [НАТО] и отвлекают взгляд альянса", — заключила адмирал.

По словам Ховард, маневры российских ВМС соотносятся с усилившимися, непрекращающимися кибератаками Москвы, а также устойчивым количеством непрофессиональных "пролетов" российских самолетов над американскими и другими союзными воздушными судами в море.

В ходе конференции адмирал заявила, что члены НАТО собрались, чтобы расширить свои возможности и послать четкий сигнал о силе и решимости альянса. Она поприветствовала недавнее соглашение между Германией и Норвегией о совместном строительстве новых подлодок в знак расширения сотрудничества и заявила, что будет поддерживать дальнейшие усилия европейских партнеров по объединению ресурсов.

Комментарий Ховард прозвучал на фоне резкого обострения отношений между Россией и Соединенными Штатами из-за ситуации в Сирии, после того как США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому "Шайрат" в провинции Хомс.

Американские вооруженные силы в ночь на 7 апреля выпустили 59 крылатых ракет по сирийской правительственной авиабазе в ответ на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в провинции Идлиб. Руководство США считает, что именно с этого аэродрома была начата химатака. В Минобороны РФ утверждают, что сирийская авиация разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами.

В марте главком ВМФ РФ Владимир Королев сообщил, что ВМФ в прошлом году впервые вышел на уровень СССР по количеству времени, проведенного подводными лодками в походах. "Это более трех тысяч суток в море подводного флота России. Это прекрасный показатель", — заявил адмирал.