Тэйлор добавила, что для этого Ассанжа необходимо защитить от несправедливого преследования.

"Вчерашнее решение Обамы — первый шаг в правильном направлении. Но нам нужно удостовериться, что фундаментальные права Ассанжа будут соблюдены. Обама все еще не помиловал Сноудена и все еще ведет расследование против WiliLeaks", — сказала она.

Ранее президент США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг (ранее — Брэдли Мэннинг), которая отбывает 35-летний срок за публикацию секретных документов Пентагона. Президент США существенно сократил ей срок, и она может выйти на свободу уже весной этого года.