Адвокат Николай Горохов, представляющий интересы матери умершего в столичном СИЗО в 2009 году Сергея Магнитского и объявленного российскими властями в розыск главы и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, выпал с пятого этажа в Новой Москве, сообщает "Новая газета".

По информации издания, которое ссылается на юристов Hermitage Capital, Горохов был доставлен в Боткинскую больницу. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Как уточняет портал Life, у 48-летнего адвоката были диагностированы множественные ушибы и переломы.

По предварительным данным, инцидент произошел в городе Троицке, который в 2012 году был включен состав Москвы.В одном из жилых домов Горохов вместе с двумя грузчиками пытались поднять джакузи на четвертый этаж при помощи веревки. Однако трос оборвался, и адвокат выпал из окна вместе с ванной.

Этот инцидент произошел за день до того, как Мосгорсуд должен рассмотреть заявку МВД на повторный заочный арест Браудера и его коллеги Ивана Черкасова. В отношении обоих ранее уже выносились судебные требования о заочном аресте за рубежом, однако в обоих случаях российские запросы были отклонены Генеральным секретариатом Интерпола как политически мотивированные.

В середине февраля Тверской суд Москвы подтвердил заочный арест Уильяма Браудера, возглавляющего кампанию в защиту Сергея Магнитского, и его коллеги и бизнес-партнера Ивана Черкасова, обвиняемых по делу о преднамеренном банкротстве и уходе от налогов. Ранее Тверской суд заочно выдал санкцию на арест Браудера по обвинению в хищении акций "Газпрома", но Великобритания отказалась выдавать своего подданного.

Повторное постановление об аресте мотивировано тем, что Браудер и Черкасов уклонялись от уплаты налогов. Им обоим заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ст. 196 ("Организация преднамеренного банкротства"), ч. 3 ст. 33, пп. "а, б" ч. 2. ст. 199 ("Организация ухода от уплаты налогов, совершенная группой лиц, в особо крупном размере"), а также ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 199.1 УК РФ в редакции ФЗ от 2003 года ("Покушение на неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере") УК РФ.

В мае 2016 года года стало известно, что МВД России подозревает Уильяма Браудера в незаконном приобретении 200 млн акций "Газпрома", уклонении от уплаты налогов, а также преднамеренном банкротстве ряда компаний. По версии следствия, руководила всем этим международная группа, в которую входили братья Зифф и Уильям Браудеры, Джемисон Файерстоун и другие лица.

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Уильяма Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. Он был признан соучастником преступления. Через две недели после этого Россия объявила Браудера в международный розыск.

Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявляли, что сотрудник фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, умерший в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года, был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.

В 2012 году президент США Барак Обама подписал "закон Магнитского", который предусматривает визовые и финансовые санкции в отношении российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского и к другим нарушениям прав человека. В конце декабря 2016 года Обама подписал закон, который придал мировой статус "закону Магнитского", что позволило вносить в санкционные списки граждан любых стран, заподозренных американскими властями в нарушении гражданских прав.