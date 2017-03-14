Российского бизнесмена Александра Перепеличного могли отравить супом из щавеля, заявили на предварительных слушаниях по делу в Великобритании. По одной из версий, в день смерти Перепеличный съел щавелевый суп, который и был отравлен, заявил адвокат Боб Моксон Браун.

Александр Перепеличный попросил убежище в Великобритании в 2009 году, после того как дал показания против ряда московских бизнесменов, ранее являвшихся его деловыми партнерами, в рамках дела о крупных налоговых махинациях. Как заявил представитель Перепеличного в Гагаринском суде Москвы, его клиент покинул Россию, "опасаясь за свою жизнь". Это же дело расследовал и юрист Сергей Магнитский, умерший в 2009 году в СИЗО "Матросская тишина".

С собой в Лондон бизнесмен привез документы, якобы подтверждавшие факт налоговой аферы и участие в ней представителей российских силовых структур. Незадолго до смерти он начал помогать швейцарской прокуратуре в расследовании дела о происхождении миллионов евро, переведенных из России на счета в швейцарских банках. Перепеличный считался "суперинформатором" по делу об отмывании в Европе денег российскими чиновниками, связанными с делом Сергея Магнитского.

В 2012 году бизнесмен Перепеличный скончался во время утренней пробежки около своего дома в городе Вейбридж. Полиция английского графства Суррей называет его смерть естественной. Версия, что один из ключевых свидетелей по делу Магнитского, мог быть отравлен, впервые была озвучена на предварительных слушаниях в коронерском суде графства Суррей.

Во время вскрытия в организме предпринимателя были обнаружены следы, которые могут указывать на отравление редким ядом, производимым из ядовитого растения Gelsemium Elegans. Позже эксперты провели еще ряд токсикологических тестов, чтобы исключить возможность ошибки.

Дополнительная экспертиза обнаружила в желудке Перепеличного следы редкого ядовитого растения, встречающегося только в Китае. Симптомы отравления этим веществом схожи с сердечной аритмией. Из-за этих данных в сентябре 2016 суд по делу о смерти Перепеличного был отложен по требованию правительства Великобритании до марта 2017 года.

Теперь выяснилось, что в анализах не обнаружено в желудке бизнесмена следов щавеля. По словам Брауна, возможно, щавель был подменен чем-то другим, сообщает Deutsche Welle. Адвокат также отметил тот факт, что полицейские не спрашивали вдову Перепеличного о том, что он ел незадолго до своей смерти.