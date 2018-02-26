Российская авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала новые правила провоза ручной клади в салоне самолета, согласно которым сумки не должны быть более 55 см в длину, 40 см в ширину и 25 см в высоту.

До этого высота ручной клади не должна была превышать 20 см. При этом ограничения по весу ручной клади остались прежними: 10 кг для экономкласса и 15 кг для бизнес-класса.

С 15 февраля авиакомпания "Аэрофлот" ужесточила контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании. Теперь контроль за провозом ручной клади действует все время, пока пассажиры проходят предполетные процедуры.

"Пассажир обязан предъявить на регистрации весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза багажа и ручной клади. При выходе на посадку работники или агенты компании будут проверять ручную кладь пассажиров на соответствие нормам авиакомпании по размерам, весу с помощью специальных измерительных приборов, а также по количеству мест", — заявили в "Аэрофлоте".

Если ручная кладь по каким-либо параметрам не соответствует нормам, установленным авиакомпанией, пассажир обязан сдать ручную кладь в качестве регистрируемого багажа. Если в результате будет превышена бесплатная норма багажа, предусмотренная билетом, пассажир будет обязан оплатить такой сверхнормативный багаж.

При отказе пассажира оплатить провоз своего багажа "в размере и на условиях, которые предусмотрены договором воздушной перевозки", "Аэрофлот" оставляет за собой право отказать пассажиру в перевозке на основании положений Воздушного кодекса РФ.

Новые нормы контроля ручной клади, как отмечали в компании, были введены "в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне воздушного судна".