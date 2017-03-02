Данные места необходимы NASA для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), поскольку агентство запланировало увеличить численность экипажа с трех до четырех человек. Дополнительные рейсы намечены на 2017 и 2018 годы.

Еще три места могут потребоваться NASA в 2019 году, если компании SpaceX и Boeing не сумеют к этому времени завершить разработку своих пилотируемых кораблей. Всего соглашение предусматривает реализацию опциона на сумму не более 373,5 миллиона долларов (в среднем 74,7 миллиона долларов за место).

В настоящее время астронавты на МКС доставляются исключительно при помощи российских "Союзов". В NASA хотят избавиться от подобной монополии. Для этого в США создаются пилотируемые корабли Dragon V2 и CST-100, а также лунно-марсианский Orion.

Пять мест на российских "Союзах" у компании Boeing оказались после завершения сделки по продаже морского космодрома Sea Launch. Таким образом корпорация "Энергия" урегулировала с аэрокосмическим гигантом имеющиеся спорные вопросы. Роскосмосу такие рокировки также выгодны в связи с планируемым временным сокращением численности российского сегмента МКС с трех до двух человек.