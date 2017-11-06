Целью создания LREW (long-range engagement weapon) заявлено "поддержание господства в воздухе". Оружие должно прийти на смену всепогодной управляемой ракете класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), принятой на вооружение еще в 1980-х годах.

Последняя модификация AIM-120 AMRAAM имеет дальность 160 километров и оснащена GPS-навигацией, но уступает "абсолютному убийце" и китайским аналогам (ракетам PL-12D и PL-21), сообщает Lenta.ru.

Проектный анализ и инженерное обоснование LREW были завершены в 2016 году, теперь Пентагон определяется с окончательным дизайном новой ракеты, отмечает Popular Mechanics. Предполагается, что в носовой части LREW будет установлен радиолокатор с активной фазированной антенной решеткой, также будет увеличена дальность ракеты.

Изображение: US Department of Defense