В США суд вынес суровый приговор 35-летнему жителю Мелроз-Парка (Чикаго, штат Иллинойс) Эрику Бремвеллу, который признан виновным в мелкой краже. Мужчина похитил из чужого дома пульт от телевизора.

Несмотря на курьезно малый размер добычи и нанесенного ущерба, американская Фемида назначила Бремвеллу наказание в виде 22 лет лишения свободы. Право на условно-досрочное освобождение он получит только через 11 лет, сообщает Myfox8.com.

Как следует из материалов уголовного дела, 1 августа 2015 года Эрик Бремвелл зашел в жилой дом на Кросс-стрит и украл пульт для переключения телевизионных каналов. Однако на месте преступления он случайно забыл свою перчатку. В итоге воришку вычислили по следам ДНК.

Суд учел в качестве отягчающего обстоятельства то, что Эрик Бремвелл имеет богатый криминальный опыт. "Наконец-то господин Бремвелл понес наказание за все свои преступные деяния", — сказал прокурор Роберт Берлин. Он также предложил не обращать внимание на стоимость и предназначение похищенного, а сосредоточиться на биографии и личных качествах самого подсудимого.

"Он снова и снова присваивал то, что ему приглянулось, надеясь на собственную безнаказанность. Однако теперь господин Бремвелл узнал, как глубоко он ошибался", — добавил прокурор.

По данным следователей, осужденный рецидивист был причастен к аналогичным кражам телевизоров и телевизионных пультов, совершенным в шести жилых комплексах.

Приговор вору зачитал судья Роберт Миллер. В ноябре 2016 года он также назначил Эрику Бремвеллу шесть месяцев тюремного заключения за сквернословие в суде, пишет The Chicago Tribune.