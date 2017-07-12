В американском городе Ловингтон (штат Нью-Мексико) 14-летняя школьница умерла в ванне. Причиной смерти стал смартфон на зарядке, упавший в воду, пишет The Independent.

Отмечается, что на руке Мэдисон Коу обнаружили ожог. Родственники предполагают, что девушка пыталась схватить смартфон после того, как он уже упал в ванну.

Близкие погибшей надеются, что после произошедшего в соцсетях начнется кампания, направленная на повышение осведомленности об опасности использования смартфонов в ванне. Помимо этого, друзья семьи начали сбор средств на похороны школьницы. Для этого им требуется 20 тысяч долларов и на момент публикации новости удалось собрать более 10 тысяч долларов.

В начале июня сообщалось, что 67-летняя жительница Флориды (США) упала в открытый люк из-за того, что отвлеклась на смартфон. Глубина шахты составила около двух метров. Женщина была доставлена в больницу с серьезными травмами.