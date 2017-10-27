Весной жительницы Гонолулу Дженнифер Аппель и Таша Фуиаба вместе с двумя собаками отправились на яхте с Гавайских островов до Таити, передает Gazeta.ru. В конце мая во время шторма на их яхте сломался двигатель. Несмотря на это американки решили добраться до Таити на парусах.

Женщины ежедневно подавали сигнал бедствия, но его не слышали из-за того, что яхта застряла в районе с малой интенсивностью судоходства. Наконец, 24 октября тайваньское рыболовное судно обнаружило дрейфующую яхту в 900 милях к юго-западу от побережья Японии, после чего к яхте направился корабль флота США Ashland. Через сутки военные добрались до яхты и оказали помощь.

По словам женщин, им вместе с двумя собаками удалось выжить благодаря опреснителям воды и более чем годовому запасу еды, который они взяли с собой. Выручили непортящиеся продукты — овсянка, макароны, рис.

В 2012 году житель островного государства Кирибати в Тихом океане провел в лодке 106 дней и сумел выжить. На протяжении более чем трех месяцев его рыбацкая лодка дрейфовала в океане, а подобрал Тоакая Тейтоя экипаж рыболовецкого судна около Маршалловых островов к северо-востоку от острова Науру.

Официально зарегистрированный мировой рекорд принадлежит двум другим рыбакам из Кирибати, которые в 1992 году дрейфовали на лодке в океане 177 дней. В конце концов они оказались около побережья Самоа, где их и спас корабль.