Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа, и никаких подозрений на криминальную составляющую нет. Об этом агентству Associated Press рассказал чиновник из мэрии Нью-Йорка, знакомый с результатами судебно-медицинской экспертизы.

Как отмечает AP, источник агентства поделился информацией об итогах экспертизы вопреки решению американских властей, а потому попросил скрыть его имя, сообщает Newsru.com. Чиновник добавил, что никаких подозрений в причастности других лиц к смерти Чуркина не было.

После смерти дипломата было сделано вскрытие, однако оно не помогло установить точную причину смерти, и судмедэкспертам потребовалось сделать дополнительные исследования. Судмедэксперты в США расследуют смерти в результате насилия, несчастного случая, самоубийства и случаи внезапной смерти. Они также берут на себя расследование, если скончавшийся был здоров или умер при необычных обстоятельствах.

Как сообщалось, ранее судмедэксперты заявили, что не станут разглашать причины смерти российского дипломата "в соответствии с международным правом и протоколом". Госдепартамент США 24 февраля обратился к властям Нью-Йорка с просьбой не раскрывать результаты экспертизы.

В МИД РФ выражали удивление в связи с утечками в СМИ данных о ходе исследования причин смерти российского постпреда.

Виталий Чуркин, занимавший пост постоянного представителя РФ при ООН с 8 апреля 2006 года, скончался на рабочем месте 20 февраля, за день до своего 65-летия. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.