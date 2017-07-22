Начальник командования спецоперациями США Рэймонд Томас предположил, что в скором времени американские военные будут вынуждены покинуть Сирию. "Недалек тот день, когда русские скажут: "Почему вы все еще в Сирии?" Мы вошли туда оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, возможно, мы и захотим остаться, но не будем иметь возможности сделать это", — отметил Томас на форуме по безопасности в Аспене вечером пятницы, 21 июля.

Заявление американского генерала последовало в ответ на вопрос о том, останутся ли американские военные советники и базы в Сирии на постоянной основе после того, как будет ликвидирована террористическая группировка "Исламское государство".

Томас добавил, что цель военной операции в Сирии международной коалиции во главе с США — борьба с терроризмом. В то же время правительство действующего президента Сирии Башара Асада не предоставляло Вашингтону мандат на ведение боевых действий на своей территории.