Проблема Запада в отношениях с Россией заключается в отсутствии желания видеть реальность постсоветской российской истории просто потому, что так легче, считает американский журналист Дэвид Саттер, который представил в Вильнюсе свою книгу на русском языке "Меньше знаешь — крепче спишь".

По мнению американского журналиста, общая концепция Запада в отношении России ошибочна. В своей книге он анализирует информацию о взрывах домов в Москве и Волгодонске 1999 года и приходит к выводу, что за этим стоят российские спецслужбы. Саттер также пытается объяснить, что эпоха Бориса Ельцина логически продолжилась с приходом к власти Владимира Путина, поскольку тот придерживается сложившейся в девяностые года прошлого века политической стратегии.

Дэвид Саттер работал корреспондентом Financial Times еще во времена СССР, а в 2014 году ему запретили въезд в Россию, как он предполагает, именно в связи с изложенными в его книге сведениями. Он утверждает, что сложившаяся ныне система в России не жизнеспособна и россияне должны готовится к переменам. О своей книге, взгляде на ситуацию в России он рассказал в интервью литовскому DELFI.

По словам Саттера, поговорку "меньше знаешь — крепче спишь" в качестве названия для книги он выбрал потому, что любит русские пословицы, а также потому, что в России и на Западе не хотят видеть реальность.

"Просто потому, что это для нас легче, это какой-то душевный комфорт, который у нас возникает, стоит нам только закрыть глаза на то, что в России творится. Иногда можно подумать, что западные люди не проницательны, но, я думаю, что когда они хотят быть проницательными, они могут это. В данной ситуации они просто не хотят видеть реальность постсоветской русской истории. Но все-таки они должны справляться с последствиями этого", — отметил он.

"В общих чертах они (Запад) знают (как вести себя сегодня с Россией), они видели, что это страна агрессор и какие-то шаги все же нужно предпринимать. И они предпринимали их. Но общая концепция все-таки ошибочна. Было бы лучше создать структуру сдерживания, чтобы таких случаев как вторжение в Украину, убийство Бориса Немцова не было. Но постфактум мы кое-что понимать способны", — полагает Дэвид Саттер.

Журналист вспоминает, что "в советские времена тоже была попытка меня выслать, в 1979 году. Но они сделали одну тактическую ошибку. Я был американским гражданином и работал для Financial Times — британской газеты. Сейчас это не редкость, но тогда это было что-то необычное. И они рассчитывали, что никто меня не будет защищать. В этом они ошиблись, потому что американцы пригрозили выслать одного из советских корреспондентов, а британцы сделали то же самое. Так что они не рискнули терять двух агентов из-за одного корреспондента. Но я понимал, что второй раз это не повторится и спокойно собирал материал для своей книги в течение следующих лет".

Саттер утверждает, что нынешняя ситуация в России является логическим продолжением времен правления Бориса Ельцина, "потому что только КГБ мог обеспечивать получение награбленного".

"Все-таки какие-то формальные демократические институты существовали и их было достаточно, чтобы без провокаций справиться с Ельциным и его окружением, сделать какую-то корректировку массового воровства в стране в девяностых годах. Но когда имеешь на своей стороне КГБ — нынешний ФСБ, можно менять ситуацию с помощью провокаций. Но вы за это будете платить довольно высокую цену, поскольку спецслужбы не будут просто служить вам, они в конце концов будут вами руководить. Древние греки поняли, что дефективная демократия ведет к олигархии, а олигархия — к тирании. И мы это видели в России", — пояснил он.

По его мнению, в России после распада СССР было отсутствие нравственной установки. "Они (власти России в 90-х) считали, что рынок все исправит, но такие идеи происходят в обществах, где есть или были какие-то моральные или нравственные устои. И уже существовало верховенство закона. Но в России как результат советского опыта этого не было. Поэтому первой необходимостью было создание этого, но они считали, что в первую очередь необходима трансформация экономических структур. И результат был таким, что экономика, безусловно, была трансформирована, но она стала бандитской", — говорит журналист.

"Запад все время ошибается, предполагая, что Россия разделяет его нравственные установки. И Россия предпринимает немало усилий, чтобы нас убедить в этом, например, фиктивная Дума, которая не похожа на настоящий парламент, подконтрольные суды, СМИ", — добавил он.

"Многие американцы имеют положительные контакты с русскими… Поэтому говорить, что это полный мрак в глазах американцев, я бы не стал. Люди достаточно здравы, чтобы понимать, что есть политическая система, есть общество, человеческие контакты, культура. И великую русскую культуру любит и ценит весь мир. Так что я бы не стал утверждать, что о России совершенно черное впечатление.

Репутация постсоветской России очень пострадала особенно из-за Путина, потому что во времена Ельцина, несмотря на криминализацию общества, люди видели процесс освобождения от коммунистического управления и привычек. И в то время Россия не создавала проблем для внешней политики США и Запада", — говорит Саттер.

"Я был выслан из России, оказался в Лондоне, потому что не мог сразу вернуться в США, и решил, что пришло время резюмировать мой опыт постсоветской России и объяснить его. Кроме того, я знаю, что даже русские не совсем понимают, что произошло. Они не хотят знать. Многое было опубликовано в российских газетах, но никто там не старается все это связывать и объяснять логически и последовательно.

Например, что случилось в 1993 году, когда Ельцин распустил парламент. Материал показывает, что он использовал провокацию, чтобы иметь оправдание для нападения на Белый дом. Все это есть в российских газетах, не говоря уже о взрывах 1999 года. Есть очень много материала. Но об этом все забыли и никто не хочет это анализировать и сделать нужные выводы о тех событиях", — считает Дэвид Саттер.

По его мнению, "существующая система в России нежизнеспособна в дальнейшем. И население России, между прочим, несмотря на массовую эмиграцию, становится более зрелым. Люди все же, несмотря на массовую пропаганду, имеют возможность путешествовать, видеть мир. Они не могут отрицать реальность коррупции и беззакония в России. Конечно, имеет место патриотическая истерика и шовинистическая эйфория, которая отвлекает внимание, но это не будет работать вечно".

"Думаю, что изменения будут, мы должны просто надеяться, что они будут мирными, без жертв. И думаю, что пришел момент, когда люди должны психологически, морально и интеллектуально готовиться к переменам. И первая необходимость — это понимать, что было. Если Россия вновь будет оперировать ложью, ничего хорошего из этого не выйдет… Исторически свойственная России концепция, что индивидуальный человек ничего не стоит, что только великие политические цели имеют значение, пагубна", — делает вывод американский журналист.

Саттер говорит, что "по вопросам где можно и нужно договориться (например, по Сирии), Путин и Трамп будут договариваться. Но по принципиальным вопросам ни Трамп, ни другой американский президент не будут этого делать. Путин ищет ослабления НАТО — на это никто не пойдет. Он ищет согласия с аннексией Крыма — этого тоже будет неприемлемо для американцев. Он хочет отмены санкций без конца российской агрессии. Я думаю, что это тоже нереально".

Фото — Орестас Гуревичюс.