В ходе судебных слушаний по поводу условий своего содержания Брейвик сказал: "Изоляция на меня серьезно повлияла, и, пожалуй, самый главный эффект этой изоляции — моя радикализация".

Адвокат Брейвика Ойстейн Сторвик отметил, что его подзащитный из-за условий содержания стал "ментально уязвимым". Днем ранее с похожим заявлением в суде выступили прокуроры, которые считают, что в тюрьме Брейвик лишь укрепился в своих крайне правых взглядах.

Так, придя на слушание, Брейвик продемонстрировал нацистское приветствие. Прокурор Фредерик Сейрсетед заявил, что правительство должно быть готово к "немыслимым поступкам" со стороны Брейвика.

22 июля 2011 года Брейвик устроил взрыв в центре Осло, в результате которого погибли восемь человек. Затем он направился на остров Утойя, где был расположен молодежный лагерь, и открыл стрельбу. Его жертвами на острове стали 69 человек, в основном подростки.

Брейвик был приговорен судом Норвегии к 21 году тюрьмы. С момента вынесения приговора в 2012 году его содержат в одиночном заключении. По словам арестанта, то, что он изолирован от других заключенных 22-23 часа в день, является нарушением его прав.

В апреле 2016 года норвежский суд удовлетворил часть его иска, однако отклонил жалобу на то, что в результате ограничений его контактов с другими крайне правыми экстремистами нарушается право на уважение частной и семейной жизни и переписки.

Во вторник правительство Норвегии, которое также обязали выплатить судебные расходы Брейвика в размере 330 тысяч крон (около 38,5 тысяч долларов), начало процесс апелляции против этого решения суда.

Правительство утверждает, что условия содержания Брейвика гораздо лучше, чем у других заключенных. В своем трехкамерном комплексе он может играть в видеоигры, смотреть телевизор и заниматься физкультурой, все это компенсирует одиночное содержание.

Решение апелляционной инстанции ожидается в феврале.