Арабские страны продолжат бойкотировать Катар, ответивший отказом на выдвинутый ему ультиматум. Об этом было объявлено на прошедшей в Каире встрече глав МИД Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Бахрейна и Египта.

Участники встречи заявили, что отрицательный ответ Катара "свидетельствует о непонимании им всей серьезности и опасности ситуации", и выразили сожаление по этому поводу.

Как заявил глава саудовского МИДа Адель аль-Джубейр, о дополнительных мерах в отношении Дохи будет объявлено после консультаций, "в подходящее время".

Тройка ведущих стран Персидского залива — Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн — обвиняют Катар в поддержке терроризма и экстремизма. К этим обвинениям присоединяются Египет и другие арабские страны. Месяц назад они объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

В частности, Катар обвиняют в выплате свыше миллиарда долларов выкупа поддерживаемым Ираном шиитским военизированным группировкам за освобождение нескольких членов королевской семьи, захваченных в Ираке во время на охоты.

Катар отвергает все обвинения в поддержке терроризма, в том числе и в выплате выкупа боевикам. По мнению властей Катара, на самом деле бойкот вызван стремлением соседей вынудить его вести свою внешнюю политику в строгом соответствии с линией Саудовской Аравии.

23 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн направили Катару список из 13 требований, выполнение которых необходимо для прекращения бойкота. В их числе — закрытие катарской сети спутникового телевидения "Аль-Джазира", сворачивание турецкой военной базы и сокращение контактов с Ираном. На выполнение требований Катару отвели 10 дней.

Министр иностранных дел Катара назвал требования настолько нереалистичными, что отрицательный ответ на них, по его словам, был предопределен.

Как рассказали Би-би-си, официальные лица ОАЭ, после истечения срока ультиматума экономические и политические санкции против Катара примут постоянный характер.