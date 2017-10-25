Видео инцидента опубликовало в своем Twitter издание Business Insider. На ролике видно, как в сторону президента летят несколько российских флажков. Трамп поднял вверх большой палец и прошел мимо.

Голос за кадром несколько раз выкрикнул: "Трамп — предатель!". Бросивший флажки также прокричал, что "президент сговорился с агентами российского правительства, чтобы сфальсифицировать результаты выборов". "Почему вы говорите о сокращениях налогов, когда должны говорить о госизмене?" — также кричал протестующий.

Нарушителя порядка задержала охрана Капитолия. Он представился Райаном Клейтоном из движения American Take Action. Активисту предъявили обвинения в "противоправных действиях" после инцидента с флажками.

Russian flags thrown at @realDonaldTrump as he arrives at U.S. Capitol pic.twitter.com/J1SdrK62MF — Business Insider (@businessinsider) October 24, 2017





Выяснилось, что Клейтон выступает за импичмент 45-го президента США и уже собрал 478 подписей из 800 необходимых под петицией, призывающей конгресс провести соответствующие слушания. Эти данные размещены на сайте объединения Americans Take Action.

Americans Take Action позиционирует себя как объединение "обычных американцев — инженеров и учителей, активистов и адвокатов, профсоюзных работников, ученых и медсестер", отмечает ТАСС. Участники ставят перед собой три задачи: свободные и честные выборы в США, создание созидательной и равноправной экономики, отражение угроз свободе и открытости в интернете.

Активисты движения распространяют агитационную продукцию: маски с изображением президента и его приближенных с надписью "Марионетки Трампа", а также российские флажки с надписью "Трамп". Более тысячи таких флажков Райан со своими сторонниками распространили среди участников конференции сторонников консервативных идей, состоявшейся в феврале под Вашингтоном.