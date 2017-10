Видео инцидента опубликовало в своем Twitter издание Business Insider. На ролике видно, как в сторону президента летят несколько российских флажков. Трамп поднял вверх большой палец и прошел мимо.

Голос за кадром несколько раз выкрикнул: "Трамп — предатель!". Бросивший флажки также прокричал, что "президент сговорился с агентами российского правительства, чтобы сфальсифицировать результаты выборов". "Почему вы говорите о сокращениях налогов, когда должны говорить о госизмене?" — также кричал протестующий.

Нарушителя порядка задержала охрана Капитолия. Он представился Райаном Клейтоном из движения American Take Action. Активисту предъявили обвинения в "противоправных действиях" после инцидента с флажками.

Russian flags thrown at @realDonaldTrump as he arrives at U.S. Capitol pic.twitter.com/J1SdrK62MF