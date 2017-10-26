"Говорит, глаза горят, чувствует себя хорошо. Большая просьба — свидетельства (можно короткое видеообращение или текст в ФБ) о том, что он художник, и что несмотря на тра-та-та не применяет насилие над людьми и никому не причинил вреда, кроме окон и дверей. В любой форме, в том числе и критические по отношению к его целям и методам, главное — он не хулиган а художник", — обратился за помощью Гельман.

"Можно опубликовать у себя в ФБ мне ссылку, а во Франции переведут и приобщат к делу. Если какое-то медиа возьмет на себя труд опросить известных людей — буду крайне признателен и буду считать себя должником", — добавил он.

Павленского обвиняют в уничтожении чужого имущества опасным для окружающих способом. В отношении него была избрана мера пресечения в виде предварительного заключения под стражу. Гражданская жена Павленского Оксана Шалыгина также находится под арестом в ожидании суда.

Ранее сообщалось, что суд в Париже санкционировал снятие ареста с Павленского, после освобождения акциониста поместили в психиатрический стационар префектуры полиции.

16 сентября Павленский поджег вход в филиал Banque de France, расположенный на площади Бастилии в Париже. Поджог художник объяснил тем, что он осветил правду, которую власти "заставили нас забыть". "Бастилия была разрушена взбунтовавшимся народом, народ разрушил ее как символ деспотизма и власти. На этом же месте был построен новый очаг рабства", — сказал Павленский. Его супруга также причастна к поджогу, сообщали местные СМИ. Фасаду здания был нанесен значительный ущерб.

Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности, поставивший под угрозу жизни людей, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом до 150 тысяч евро. Экспертами французской полиции была проведена психиатрическая экспертиза Павленского. Она показала, что он вменяем и может нести ответственность за свои поступки.

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции.