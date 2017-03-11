По словам Асада, в Дамаске пока не видят никаких конкретных действий по борьбе с джихадистами со стороны администрации президента США Дональда Трампа, который называл борьбу с ИГ одним из приоритетов свой политики.

"Единственная серьезная сторона в этом отношении — это Россия, которая эффективно воюет с ИГ в кооперации с нами", — сказал Асад в интервью китайскому телеканалу "Феникс".

Он также отметил, что не считает присутствие войск США в Сирии гарантией победы над ИГ, (организации, запрещенной в России и ряде других стран мира). "Американцы проиграли почти все войны. Они потерпели поражение в Ираке, в конце концов им пришлось вывести свои силы", — сказал он.

На вопрос об отношениях с администрацией Трампа Асад ответили, что взаимодействие сирийских властей с командой Трампа пока возможно лишь теоретически.

"В теории да, но на практике пока нет, потому что между Сирией и США нет связи на официальном уровне. Даже рейды против ИГ… прошли без консультаций с сирийской армией или сирийским правительством, что незаконно", — сказал он.

Асад сказал также, что хотя Дамаск не ожидал от межсирийских переговоров в Женеве какого-то результата, но в итоге они оказались "шагом вперед" на долгом пути урегулирования кризиса.

9 марта стало известно, что США перебросили в Сирию несколько сотен морских пехотинцев для поддержки местных сил, которые стремятся взять город Ракку, основной оплот "Исламского государства".

Специальные отряды вооруженных сил США и ранее находились в Сирии, координируя действия курдских "Сирийских демократических сил".

Сам Асад в интервью китайскому телеканалу назвал взятие Ракки "своим главным приоритетом".

В январе Асад дал интервью французским средствам массовой информации, в котором заявил, что лояльные ему силы "находятся на пути к победе".

В субботу Асад выразил надежду, что война, продолжающаяся с 2011 году, в этом году может быть завершена.

"У нас всегда есть надежда, что этот год будет последним. Однако, это война, поэтому нельзя точно знать, что может случиться", — сказал он.

По оценкам ООН, в результате войны в Сирии погибли свыше 300 000 человек.