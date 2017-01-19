Ранее Ассанж согласился на экстрадицию при условии, что американские власти помилуют информатора Челси Мэннинг. 18 января президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг, однако, согласно указу, она проведет в тюрьме еще 4 месяца.

При этом адвокаты Ассанжа отмечают, что условия не были выполнены со стороны США.

"То, что сделал президент Обама — это не то, чего хотел Ассанж", — заявил Барри Поллак.

Другой адвокат Ассанжа Мелинда Тейлор подтвердила, что ее подопечный просил полного и "незамедлительного" помилования Челси.

Ранее в твиттере WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что будет счастлив вернуться в США, если ему гарантируют соблюдение всех его прав.

Американский военный Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года по подозрению в передаче WikiLeaks более 700 тысяч американских дипломатических документов, касающихся, в том числе, операции США в Ираке. В 2013 году Мэннинга приговорили к 35 годам тюрьмы. На следующий день после вынесения приговора Мэннинг объявил, что он является женщиной по имени Челси.