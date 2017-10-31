Об этом Ассанж рассказал в интервью программе "Познер", вышедшей в эфир на Первом канале. Ради записи передачи журналист Владимир Познер посетил посольство Эквадора в Лондоне.

Отвечая на вопрос о том, думал ли он попросить убежища в России, Ассанж сказал: "Думал, я рассматривал все варианты" (цитата по "Интерфаксу"). Основатель WikiLeaks отметил, что давал такой совет информатору Эдварду Сноудену.

Сам же Ассанж не стал этого делать, поскольку ему "лучше остаться в стране, не являющейся политическим оппонентом Запада". "Эквадор никогда не воспринимался как противник Запада. А если бы я попросил убежище в России, это было бы использовано в той кампании, которую вела западная пресса", — пояснил собеседник Познера.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американский конгрессмен Дейна Рорабакер обратился в Белый дом с предложением обеспечить юридическую неприкосновенность Ассанжа перед властями США. В обмен основатель WikiLeaks готов предоставить доказательства непричастности России ко взлому серверов Демократической партии в ходе предвыборной кампании в 2016 году, утверждал республиканец, известный своей пророссийской позицией.

В августе портал The Daily Caller сообщил, что Ассанж обсуждал с Рорабакером свое возвращение в США. Встреча прошла в посольстве Эквадора в Лондоне. По данным издания, основатель WikiLeaks изъявил желание заключить с США сделку, чтобы прекратить жить в изгнании. После встречи конгрессмен заявил, что Ассанж отрицает участие россиян во взломе серверов Демократической партии и распространении содержавшихся на них данных.

В апреле США подготовили обвинения против Ассанжа, на основании которых они будут добиваться его ареста. Подвижки в деле, которое тянется с 2010 года, произошли после того, как следователи сделали вывод, что WikiLeaks помогал Сноудену с публикацией украденных секретных документов.

В настоящее время Ассанжу 46 лет. Расследование в отношении него продолжалось в течение семи лет. Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил убежища в дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в изнасиловании двух женщин в 2010 году. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.