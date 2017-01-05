"Рейс прошел в штатном режиме", — сказала агентству пресс-секретарь перевозчика Татьяна Козырева, отказавшись от дальнейших комментариев.
В свою очередь РИА Новости в "Авроре", которая входит в группу "Аэрофлот", заявили: "Это полная чушь (…), этого не было".
Реакции государственных структур на возможный инцидент пока не было.
Ранее в четверг, 5 января, "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что, предположительно, военный самолет одной из стран НАТО минувшей ночью приблизился к российскому пассажирскому лайнеру Bombardier, направлявшемуся с Сахалина на Курилы. По словам собеседника агентства, было принято решение об экстренном снижении Bombardier, чтобы "избежать опасного сближения или вовсе столкновения в воздухе".