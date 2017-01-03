Авианосец "Адмирал Кузнецов" и атомный ракетный крейсер "Петр Великий" уже в январе могут вернуть от берегов Сирии в Средиземном море на главную базу Северного флота России в Североморске, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Ожидается, в январе "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" завершат дальний поход и пойдут к родным берегам", — сказал собеседник агентства.

В декабре сообщалось, что крейсер вернется в Североморск к 9 февраля, отмечает "Росбалт".

Сейчас в Средиземном море находится российская корабельная авианосная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий". В составе группы, в частности, крейсер "Адмирал Кузнецов", большие противолодочные корабли "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и фрегат "Адмирал Григорович".

29 декабря 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что перемирие в Сирии создало возможности для сокращения российской группировки войск, и Путин согласился с этим предложением.

Палубные истребители с "Адмирала Кузнецова" были впервые задействованы 15 ноября. С этим связаны две потери российской военной авиации: МиГ-29К, упавший при попытке сесть 13 ноября из-за отказа обоих двигателей, и Су-33, упавший 3 декабря с палубы авианосца из-за обрыва троса аэрофинишера, вызванного ошибкой пилота.