Авианосная флотилия США, отправленная более недели назад в воды близ Корейского полуострова, сначала ушла в противоположном направлении для участия в совместных учениях с Австралией. Лишь сейчас ударная группа во главе с авианосцем Carl Vinson выдвинулась в западную часть Тихого океана, сообщило командование Тихоокеанского флота США во вторник, 18 апреля.

В связи с усилением конфликта вокруг ракетной и атомной программы КНДР Пентагон 10 апреля объявил, что авианосцу Carl Vinson приказано отправиться в сторону Кореи. Однако уже на следующий день представитель Белого Дома сообщил, что флотилии потребуется более недели, чтобы прибыть на место.

В минувшую субботу, когда Северная Корея демонстрировала мощь на военном параде, американская авианосная группа находилась еще очень далеко от Корейского полуострова в Зондском проливе, а затем — в Индийском океане, отметили в командовании Тихоокеанского флота.