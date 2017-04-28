Большинство австралийцев озабочены тем, что пьянство становится в их стране национальной проблемой, свидетельствуют итоги недавнего исследования.

Согласно результатам онлайн-опроса, проведенного Фондом по исследованию и профилактике алкоголизма (Foundation for Alcohol Research and Education), 92% респондентов уверены, что алкоголь чаще всего становится причиной домашнего насилия. В исследовании приняли участие 1820 человек со всей Австралии.

Однако лоббистская группа, представляющая производителей алкоголя, заявила, что результаты опроса не репрезентативны. Выводы исследования:

- 78% австралийцев утверждают, что в стране имеются проблемы с чрезмерным употреблением алкоголя

- 44% австралийцев, употребляющих алкоголь, делают это, чтобы напиться (для сравнения: в 2016 году таких было 36%)

- 29% австралийцев отдают предпочтение вину и 21% любят пиво

- 92% опрошенных полагают, что употребление алкоголя является причиной домашнего насилия

- 35% австралийцев были жертвами насилия, причиненного во время состояния алкогольного опьянения (год назад эта цифра составляла 29%)

*Данные предоставлены Фондом по исследованию и профилактике алкоголизма.

Главный исполнительный директор фонда Майкл Торн утверждает, что, хоть жители страны и обеспокоены вызванными алкоголем проблемами, но, тем не менее, не хотят менять свои привычки. "Австралийцы должны задуматься о том ущербе, который наносит алкоголь: 5500 смертей ежегодно, 160 тысяч госпитализаций, 70 тысяч жертв насилия", — говорит он.

По его словам, чтобы решить эту проблему, необходимо поднять акцизы на алкоголь, сократить его производство и уменьшить рекламу алкогольных напитков, включая постепенный отказ от спонсорства в спорте.

Исследование также показало, что, по мнению большинства опрошенных, алкогольная индустрия должна нести полную ответственность за ущерб, вызванный распитием спиртных напитков.

Лоббистская группа Alcohol Beverages Australia отвергла результаты опроса, назвав их бездоказательными и обвинив авторов в раздувании сенсации. Представители группы также заявили, что большинство австралийцев употребляют алкоголь в умеренных количествах. "Лучше уделить больше внимания установлению и устранению причин бытового и семейного насилия, а не обвинять во всем алкоголь", — заявил исполнительный директор организации, Фергус Тейлор.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, Австралия занимает 19 место в мировом рейтинге по количеству употребления алкоголя на душу населения, опережая Ирландию (21 место), Великобританию (25 место), Новую Зеландию (31 место), Канаду, которая стоит на 40-й строчке, и Соединенные Штаты Америки, занимающие 48-ю позицию. Россия в этом рейтинге занимает четвертое место.