Девочка родилась в деревне в Бангладеш с такой редкой патологией, как близнец-паразит. У ребенка в паху развивалась часть тела ее двойника — третья нога. Австралийская телекомпания ABC публикует рентгеновский снимок, на котором у девочки видна лишняя конечность.

Вскоре после рождения у Чоити удалили часть третьей ноги в больнице в Бангладеш. Также врачи сделали отверстие, чтобы девочка могла переваривать пищу и не умерла от кишечной непроходимости, сообщает SBS.

Спустя несколько лет оставшийся фрагмент лишней конечности ребенка был удален из таза в ходе сложной операции в австралийском Мельбурне, сообщает сайт 9news.com.au.

Чоити была доставлена в Австралию в июле некоммерческой организацией Children First Foundation. Австралийские врачи в течение трех месяцев работали над решением сложной проблемы. "Теперь она может ходить, бегать и ходить в туалет — и это сильно изменит ее жизнь при возвращении в Бангладеш", — сказал глава хирургического отделения Детской больницы Монаша Крис Кимбер.

По его словам, многие дети с подобным заболеванием умирают еще в утробе матери или при рождении. "Когда ее показали нам, большая часть ноги у нее еще осталась, и большинство ее внутренних органов были либо удвоены, либо находились в неправильных местах", — пояснил врач.

Были опасения, что после операции девочке придется использовать калоприемник или она будет страдать недержанием, однако медикам удалось восстановить анатомию ребенка и достичь результатов, "превысивших их ожидания". "Мы поражены, мы не были уверены, что произойдет", — признался Кимбер.

Мать прооперированной девочки 22-летняя Шима Хатун была чрезвычайно благодарна оказавшей помощь благотворительной организации, хирургам и другим врачам. Женщина отметила, что рада отвезти свою дочь домой к мужу, который не видел малютку 10 месяцев. "Теперь все хорошо… Она может играть, как любой ребенок", — поделилась женщина своей радостью.

Австралийская телекомпания SBS публикует кадры с Чоити после операции.

