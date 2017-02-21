Легкомоторный самолет во вторник, 21 февраля, рухнул на крышу торгового центра в пригороде австралийского города Мельбурн, сообщает агентство Reuters. Пятиместный турбовинтовой самолет Beechcraft King Air 200 потерпел катастрофу неподалеку от аэропорта Эссендон.

Самолет пробил крышу здания торгового центра DFO и взорвался. В здании возник пожар. По данным Sky News Australia, самолет потерпел крушение из-за сбоя в работе двигателя.

Как сообщил заместитель комиссара полиции штата Виктория Стивен Лин, на борту самолета находились пять человек, все они погибли. Как отмечает ТАСС, ранее полиция Виктории отказывалась называть число погибших, поскольку сначала должна была оповестить их родственников.

Самолет выполнял местный чартерный рейс на остров Кинг, расположенный у южного побережья штата Виктория. По данным прессы, пассажирами самолета были американские туристы, летевшие на остров, чтобы поиграть в гольф.

Пожарные продолжают вести борьбу с огнем в торговом центре DFO. Крушение произошло около 9:00 по местному времени. Торговый центр должен был открыться в 10:00, поэтому в нем не было посетителей в момент катастрофы.

По данным спасателей, пилот самолета перед крушением сообщил об отказе двигателей. Полиция штата Виктория и прибывшие к месту катастрофы эксперты Австралийского бюро безопасности на транспорте ведут расследование.