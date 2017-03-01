Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп объявила о вызове в столицу Канберру всех 113 глав внешнеполитических миссий, в том числе высоких комиссаров (послов в странах Британского Содружества) и генеральных консулов, для обсуждения стратегического положения Австралии на мировой арене, сообщает в среду, 1 марта, The Sydney Morning Herald.

Все главы миссий, кроме нескольких, чьи полномочия истекают в ближайшее время, в следующем месяце проведут двухдневную встречу с премьер-министром страны Малколмом Тернбуллом, самой Бишоп, министром торговли Стивеном Шоубоу и представителем оппозиции.

Обсуждение будет касаться внешней политики и торговли в новых условиях, которые создали избрание в США президента Дональда Трампа, новый виток эскалации напряженности по поводу Южно-Китайского моря после решения международного арбитража в Гааге, который признал Китай не имеющим "исторических прав" на спорные острова в этом море и большую часть акватории, а также антиторговые настроения и выход США из Транстихоокеанского партнерства и, наконец, борьба с терроризмом.

Это первый случай, когда глава МИД вызывает всю группу на родину, отмечает Business Insider Australia. Последний документ, определяющий внешнюю политику Австралии, — правительственная "Белая книга", — был опубликован в 2003 году правительством Джона Говарда.

"В период значительной глобальной неопределенности жизненно важно, чтобы Австралия использовала опыт и умы высших дипломатов", — сказала Бишоп и добавила, что встреча будет иметь "важное значение для укрепления влияния и положения Австралии в мире".

Такие встречи обычны для других стран, отмечает Sku News Australia, но Австралия экономит средства налогоплательщиков. По оценкам, это мероприятие, включая стоимость международных авиаперелетов и проживания, обойдется бюджету в 1,2 млн долларов.

В начале февраля в США произошел скандал из-за просочившегося в прессу сообщения о грубом разговоре Трампа с австралийским премьером Малколмом Тернбуллом по поводу программы переселения беженцев. Дональд Трамп считает, что передача журналистам секретной информации из Белого дома могла быть организована экс-президентом Бараком Обамой и его окружением.