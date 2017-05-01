По данным прокуратуры Вены, 25-летний австриец с оружием в руках выступал на стороне Украины в конфликте с пророссийскими сепаратистами так называемых "ДНР" и "ЛНР". Он подозревается в том, что "убивал солдат противника после того, как они сдались в плен, а также, возможно, мирных граждан".

Преступные действия мужчина мог совершать "во время боевых действий за аэропорт Донецка", уточнил представитель прокуратуры. Он также подчеркнул, что задержанный гражданин Австрии сражался именно на украинской стороне, а не на стороне сепаратистов, о чем по ошибке сообщалось ранее.

В Австрии против задержанного ведется еще одно дело в связи с нарушением закона о вызывающих зависимость веществах. Но задержание мужчины было произведено согласно европейскому ордеру на арест по делу о военных преступлениях. Польские пограничники задержали мужчину на пограничном переходе Ягодин-Дорогуск, когда он пытался въехать на территорию Украины.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. За это время его жертвами стали более 10 000 человек.