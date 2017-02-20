Жительница Австрии, которая не признавала факт Холокоста, приговорена к условному тюремному сроку в семь месяцев и штрафу в 1200 евро за нарушение антинацистских законов страны.

Это решение было принято судом города Фельдкирх, сообщает The Local. Дело против 53-летней женщины было возбуждено после того, как она оставила критический комментарий на странице в "Фейсбуке" одного из немецких клубов. Клуб отметил специальной записью годовщину освобождения Освенцима и почтил память жертв Холокоста.

Австрийка, в свою очередь, написала в комментарии, что клуб распространяет ложь. Кто-то из пользователей Интернета увидел этот комментарий и известил полицию. Полиция обыскала дом женщины и обнаружила на входе в туалет надпись "Этой гитлеровке нужна чистая уборная".

По австрийскому законодательству, восхваление нацизма и отрицание его преступлений является уголовным преступлением. Адвокат женщины назвал ее на суде "простой домохозяйкой", которая никогда не слышала о соответствующих законах.

Женщина извинилась за свои комментарии, сообщив, что была введена в заблуждение по поводу Холокоста неким документальным фильмом, который увидела на местном телеканале. Табличка в туалете, по ее словам, была "просто шуткой".