В интервью телеканалу Пи-би-эс Байден заявил, что не верить заявлениям о вмешательстве русских в президентские выборы со стороны Трампа — "полное безумие".

"Для президента не верить, не быть готовым прислушиваться ко множеству служб разведки, от военной разведки до ЦРУ — абсолютное безумие", — сказал вице-президент.

"Сама мысль о том, что ты можешь знать больше, чем разведка… Это как говорить, что ты знаешь физику лучше своего учителя. "Я не читал книгу, я просто лучше знаю"," — продолжил критику Трампа Байден.

"Взрослей, Дональд, взрослей. Настало время. Ты — президент. Настало время что-то делать. Покажи нам, на что ты способен", — заявил Байден в ответ на вопрос о выпадах Трампа в "Твиттере".

Резюмируя, Байден все же назвал избранного президента "хорошим человеком".

В течение нескольких последних месяцев Трамп подвергал сомнению заявления разведслужб США о причастности России к кибератакам. В четверг Трамп сказал однако, что является "большим почитателем" разведывательных агентств.

В четверг президенту Бараку Обаме был представлен доклад о вмешательстве извне в ход избирательной кампании в США.

Вновь избранного президента США Дональда Трампа проинформируют о содержании этого документа в пятницу. Часть доклада, где не содержится секретная информация, будет обнародована на следующей неделе.

В конце декабря департамент внутренней безопасности США опубликовал рассекреченный доклад, дабы подтвердить обвинения о том, что правительство России сознательно стремилось продвигать кандидатуру Трампа.

Администрация Обамы также выдворила из страны 35 российских дипломатов и закрыла две резиденции, которыми якобы пользовались представители российских разведслужб.

Трамп назвал эту меру избыточной.