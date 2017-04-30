Президент мотоклуба Александр Залдостанов, известный как Хирург, сказал, что вероятность пропуска российского мотоклуба "Ночных волков" на территорию Евросоюза — не более одного процента. По его словам, участники международного мотопробега "Дороги Победы на Берлин!" столкнулись с проблемами при въезде на территорию Польши.

Группа из двух десятков байкеров российского клуба "Ночные волки" прибыла в белорусский Брест вечером 29 апреля. Здесь завершается постсоветская часть третьего мотомарша "Дороги Победы — на Берлин-2017".

В прошлых двух пробегах Брест неизменно становился и камнем преткновения между "волками" и европейскими властями — почти всех участников подобных пробегов "разворачивали" польские пограничники. Этот год, по словам Александра Залдостанова, не стал исключением, сообщает издание "Вечерний Брест".

"Акция развивается так же, как и предыдущие годы. У меня есть информация, что наша колонна, стартовавшая из Калининграда в Бранево, была остановлена. Польские пограничники целенаправленно искали среди мотоциклистов "Ночных волков", сверяя все мотоциклы по номерам и разворачивая ребят на границе", — сказал Залдостанов на пресс-конференции в Генеральном консульстве России в Беларуси, добавив, что некоторые из участников мотомарша не смогли пересечь границу.

Он отметил, что возглавляемая им группа байкеров попытается въехать в Польшу из белорусского города Брест. Кроме того, Хирург напомнил, что в 2016 и 2015 годах российским активистам также чинили препятствия на пути к Берлину, не пропуская на территорию Евросоюза, передает Lenta.ru.

Как сообщили ТАСС в генконсульстве России в Бресте, 30 апреля белорусско-польскую границу пересекли и въехали на территорию ЕС восемь участников мотопробега — все они граждане европейских стран. В настоящее время "Ночные волки" направляются в Варшаву.

Байкеры уже проехали Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь. Теперь они планируют проехать Польшу, Венгрию, Чехию с тем, чтобы завершить свой маршрут в Берлине.

В ближайшее время попытку попасть в Польшу предпримут российские участники мотопробега. "Залдостанов также выехал на границу", — уточнили в дипмиссии.

Мотопробег "Дороги Победы на Берлин!" стартовал 27 апреля в Москве и должен завершиться 9 мая в столице Германии. Мотоциклетная колонна проедет с флагами Победы через Минск, Брест, Варшаву, Освенцим, Прагу, Дрезден и другие города до Берлина, отдавая дань памяти и уважения советским солдатам и офицерам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. Помимо российских байкеров, в пробеге также участвуют мотоциклисты из Белоруссии, Германии, Польши и Словакии. Мероприятие проводится третий год подряд.