Группа из двух десятков байкеров российского клуба "Ночные волки" прибыла в белорусский Брест вечером 29 апреля. Здесь завершается постсоветская часть третьего мотомарша "Дороги Победы — на Берлин-2017".
В прошлых двух пробегах Брест неизменно становился и камнем преткновения между "волками" и европейскими властями — почти всех участников подобных пробегов "разворачивали" польские пограничники. Этот год, по словам Александра Залдостанова, не стал исключением, сообщает издание "Вечерний Брест".
"Акция развивается так же, как и предыдущие годы. У меня есть информация, что наша колонна, стартовавшая из Калининграда в Бранево, была остановлена. Польские пограничники целенаправленно искали среди мотоциклистов "Ночных волков", сверяя все мотоциклы по номерам и разворачивая ребят на границе", — сказал Залдостанов на пресс-конференции в Генеральном консульстве России в Беларуси, добавив, что некоторые из участников мотомарша не смогли пересечь границу.
Он отметил, что возглавляемая им группа байкеров попытается въехать в Польшу из белорусского города Брест. Кроме того, Хирург напомнил, что в 2016 и 2015 годах российским активистам также чинили препятствия на пути к Берлину, не пропуская на территорию Евросоюза, передает Lenta.ru.
Как сообщили ТАСС в генконсульстве России в Бресте, 30 апреля белорусско-польскую границу пересекли и въехали на территорию ЕС восемь участников мотопробега — все они граждане европейских стран. В настоящее время "Ночные волки" направляются в Варшаву.
Байкеры уже проехали Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь. Теперь они планируют проехать Польшу, Венгрию, Чехию с тем, чтобы завершить свой маршрут в Берлине.
В ближайшее время попытку попасть в Польшу предпримут российские участники мотопробега. "Залдостанов также выехал на границу", — уточнили в дипмиссии.
Мотопробег "Дороги Победы на Берлин!" стартовал 27 апреля в Москве и должен завершиться 9 мая в столице Германии. Мотоциклетная колонна проедет с флагами Победы через Минск, Брест, Варшаву, Освенцим, Прагу, Дрезден и другие города до Берлина, отдавая дань памяти и уважения советским солдатам и офицерам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. Помимо российских байкеров, в пробеге также участвуют мотоциклисты из Белоруссии, Германии, Польши и Словакии. Мероприятие проводится третий год подряд.